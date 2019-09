Kösöntyűt is készítettek a hétfalusi csángó hagyományok táborában (videó)

Erdély legdélebbi zugában, a Kárpátkanyarban található Hétfalu, amely a Brassótól keletre, a Nagykőhavas lábánál egymás mellett lévő hét csángó település együttes elnevezése. Hétfalusi, vagy más néven barcasági csángók lakják e vidéket, akik máig kitartóan ragaszkodnak őseik hagyatékához. Nem véletlenül látogatnak ide szívesen néprajzkutatók, népművészettel foglalkozó kézművesek, hogy eredeti környezetben tanulmányozzák a hétfalusi csángó hagyományokat.

A tábor főszervezője a székelyudvarhelyi Artera Alapítvány, amelyet 20 évvel ezelőtt azzal a küldetéssel alapított a Lőrincz család, hogy Erdély népművészetét élővé tegyék, bemutatkozási, továbbképzési lehetőséget biztosítsanak a kézműveseknek, ezáltal fennmaradjanak a felbecsülhetetlen értékek.

– Egy idő után kezdett foglalkoztatni az, hogy ugyancsak magyar anyanyelvű, más földrajzi környezetben élő emberek viselete hogy alakul. Így jutottunk el Moldvába, moldvai csángókhoz, Klézsére, Lábnyikra, és akkor egyértelmű, hogy a hétfalusi csángókat is meg kell nézzük, itt most kutatásokat is végzünk – mondta Lőrincz Zsuzsánna, az székelyudvarhelyi Artera Alapítvány elnöke a Kárpát Expressz című műsorban.

A továbbképzésen elméleti és gyakorlati foglalkozások várnak a résztvevőkre. A barcasági viseletekről Veres Emese Gyöngyvér néprajzkutató tart előadást.

– Hogyha nincs ez a közösség, akkor én ma nem vagyok néprajzkutató, másrészt pedig nincs olyan kutató, már aki szakképzett néprajzkutató lenne itt a térségben, és megpróbálom még ezt a munkát elvégezni és mindenáron vissza is adni mindabból, amit összegyűjtöttem. Tehát tulajdonképpen amikor én itthon elmondom azokat amiket összegyűjtöttem, egyfajta köszönetemet is kifejezem azoknak akik elmondták, illetve emlékük előtt is tisztelgek, hiszen most már a 25-30 év alatt nagyon sokan eltávoztak közülük – mondta Veres Emese.