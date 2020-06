Tizenegy kortárs szobrász munkáiból nyílik kiállítás

Szobrok a kertben címmel nyílt szabadtéri szoborkiállítás tizenegy kortárs alkotó munkáiból szerdán a Szentendrei Régi Művésztelep kertjében.

Az először tavaly, hagyományteremtő szándékkal megrendezett tárlat folytatásaként a Szentendrei Régi Művésztelep ligetes parkjában idén nyáron ismét olyan ideiglenes szoborpark jön létre, ahol a szobrok különleges világa a természet nyugalmában szólítja meg és ragadja magával a látogatókat – közölte szerdán a művésztelepet működtető MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.

A kiállított műalkotások között találni ugyan olyanokat, amelyek eddig is kültéren kaptak helyet, sőt, kimondottan így gondolták ki őket alkotóik, de a bemutatott munkák többsége csak a tárlat idejére kerül a szabad ég alá.

A parkokban és más közterületeken, urbánus terekben számtalan szobrászati alkotással lehet találkozni, amelyek azonban a legtöbb esetben valamilyen direkt funkciót töltenek be, emlékművek, amelyek többnyire megrendelésre készülnek. Ez nem feltétlenül kell, hogy a művésziség rovására menjen, de az a fajta szabadság, ami a Szobrok a kertben kiállításon megjelenik, és ami abból az autonóm művészi gondolkodásból ered, amely éltre hívta a kiállított szobrokat, csak kevés szabadtéren látható műalkotás sajátja – méltatja a tárlatot a kommüniké.

A közlemény szerint a kiállításra felkért művészek eltérő szemléletmódja a kortárs hazai szobrászat sokoldalúságát mutatja be. Az absztrakt és figurális műfajokon belül is eltérő tendenciák és gondolatok öltenek testet a tárlaton, sőt, a kettőt összekötő formavilágok is megjelennek.

A Cserhalmi Luca által rendezett kiállításon Baráth Fábián, Bakos Ildikó, Colin Foster, Farkas Zsófia, Kovách Gergely, Majoros Áron, Martin Henrik, Melkovics Tamás, Plank Antal, Szabó Ádám és Szabó György szobraival találkozhatnak a látogatók szeptember 27-ig.