Online megtekinthetők a XVII. Országos Népművészeti Kiállítás győztes erdélyi pályamunkái

Az Emberi Erőforrás Minisztériuma, a Hagyományok Háza és a Népművészeti Egyesületek Szövetsége a XVII. Országos Népművészeti Kiállításon való részvételre hirdetett meg januárban pályázatot. A győztes erdélyi pályamunkákat virtuálisan tekintheti meg a nagyközönség.

Az ez év januárjában meghirdetett Élő Népművészet XVII. Országos Népművészeti Kiállítás Erdélyi Régió virtuális tárlata az Erdélyi Hagyományok Háza és a Kallós Zoltán Alapítvány által létrehozott linken érhető el.

A Magyarországon több évtizedes múltra visszatekintő Élő Népművészet Országos Népművészeti Kiállításra – amelynek mottója a fenntartható hagyomány volt – első alkalommal tartottak Erdélyben területi válogatót. A tizenkét fős szakmai bizottság Válaszúton 140 alkotó közel 800 pályamunkáját nézte át és értékelte.

Gyimestől Nagyváradig összesen 97 kézműves alkotása felelt meg a pályázati kiírásnak és az értékelés során szem előtt tartott népi iparművészeti szempontrendszernek.

Az értékeltek mind a hagyományos, mind a modern formavilágot követték, ennek nyomán minden esetben megjelennek a Kárpát-medencei paraszti társadalom hagyományos tárgykultúrájának elemei, valamint belső törvényszerűségeinek ábrázolása. A pályázók olyan reprezentatív használati tárgyakat készítettek, amelyeket a XXI. század embere mind hétköznap, mind pedig ünnepnap is szívesen lát, használ és visel. Az erdélyi régiós pályázatnak 21 díjazott alkotója van, ebből a legfiatalabb 17 éves.

A szervezők a pályamunkákat virtuális kiállításon mutatják be, e megoldással egyben – a jelmondatban szereplő – fenntartható hagyományra szeretnék felhívni a figyelmet. Egyben rávilágítanak a köztünk élő mesterek tudásának értékére, hasznosságára, a közösség erejére, amelyet egy-egy alkotóról, alkotócsoportról készült videó példaként is bemutat. E tárlat egyben a jövő generációjának is szól, ízlésüket formálhatja, a hagyományokkal ismerteti meg; segíti tárgyi anyanyelvünk régi és új értelmezését. A megálmodók nem titkolt célja, hogy – e nehéz időszakban – a tehetséges alkotók kézműves termékeit a nagyközönség is jobban megismerje, s megvásárolja.