Zalába látogatott a mongol nagykövet

Hétfőn a városba látogatott Mongólia magyarországi nagykövete. Dr. Batbayar Zeneemyadar ellátogatott a termálfürdőbe, a szállodába és a Németh-Fa Kft.-hez.

A nagykövet négy éve dolgozik hazánkban. Elmondta, hogy alig ismeri Nyugat-Magyarországot és a határ menti régiókat, most ezt a hiányt pótolja látogatásával.

– A mongol vízügyi hivatal munkatársaként is érkeztem ide, feladataim közé tartoznak például a fásítási programok – magyarázta Batbayar Zeneemyadar. – A Németh-Fa Kft.-nél megismertük a smaragdfa feldolgozását. Ezt a fajtát szeretnénk Mongóliába betelepíteni, elterjeszteni. A smaragdfa levele az állatoknak takarmányként használható, és faipari termékeket is előállíthatnak belőle.

Hozzátette: a smaragdfa klímavédelmi szempontból is jó, mivel gyors a fotoszintézise és rövid idő alatt sok szén-dioxidot köt meg.

A Thermal Hotel Balance szállodát és a gyógy- és élményfürdőt Horváth László polgármester és Kárpáti Zoltán, a létesítmény vezetője mutatta meg a vendégeknek. A Lentiben látottakról dr. Batbayar Zeneemyadar elmondta, hogy sok hasznos tapasztalatot szerzett. –

Nagyon tetszett a gyógyfürdő és a Szent György Energiapark, látszik, hogy sokat tesznek itt az emberekért, a családokért – összegezte a nagykövet. – Mongóliában is vannak az energiaparkhoz hasonló helyek, vagyis építkezhetünk az itt látottakból. Mongóliában kevés a víz, nagy eredmény lenne, ha egy ehhez hasonló fürdőt fel tudnánk építeni – fejtette ki dr. Batbayar Zeneemyadar.

A magyar–mongol kapcsolatokról elmondta: jelenleg 800 mongol egyetemista tanul Magyarországon, ők a jövőben fontos szerepet tölthetnek be a két ország kapcsolatában. Kiemelte azt is: bízik abban, hogy a magyar cégek számára Mongólián át vezet majd az út a kínai piacra, illetve reméli, hogy a magyar piacon át érhetik el a nyugati régiókat.

A látogatással kapcsolatban Horváth László elmondta: igyekeztek széles körűen bemutatni a várost és annak turisztikai kínálatát a mongol nagykövetnek. Hangsúlyozta: remélik, hogy lesz további eredménye is a találkozónak, és köszönthetnek a városban olyan vendégeket, vállalkozókat, akik hozzájárulnak a helyi turizmus és gazdaság fejlődéséhez.