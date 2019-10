Wittner Mária látogatása a kommunizmus áldozatainak zalaegerszegi emlékhelyén

Wittner Mária '56-os szabadságharcos jelenlétében került áldás Zalaegerszegen a kommunizmus áldozatainak börtön- és emlékmúzeumára kedden, a POFOSZ Zala Megyei Szervezete, valamint az '56-os Hagyományőrző Egyesület szervezésében zajló programon.

Zsugyel Kornél evangélikus és Hodánics Péter református lelkész, valamint Kovács József katolikus atya áldotta meg a Mártírok utcai emlékhelyet, amely egykor az ÁVH börtöneként szolgált, ma pedig a Göcseji Múzeum szakmai irányításával segíti a korszak bemutatását.

Kiss Bódog Zoltán, a POFOSZ Zala megyei elnöke beszédében felidézte az épület pincéjének sötét múltját, hiszen az ötvenes években e falak szolgáltak helyszínül a rendszerrel szemben állók kínzásához, vallatásához, fogva tartásához. Mint mondotta, hatalmas megtiszteltetés, hogy Wittner Mária, ’56 egyik leghitelesebb szabadsághőse, aki életét is feláldozta volna eszméiért és hitééért, eljött megtekinteni az emlékmúzeumot.

Az igazságot nem lehet felakasztani, mert az a lelkünkben él – kezdte beszédét Wittner Mária. Egyebek mellett kitért arra is, hogy egyik veronai útján egy olasz egyetemista, a Rákosi-címertől megszabadított ’56-os zászlót látva úgy fogalmazott, azon a lyuk lehet Krisztus sebe, vagy golyó ütötte nyílás is. A kérdés az, mikor gyógyul be… Wittner Máriát nagyon megérintette e gondolat, mert beszédes szimbóluma a történteknek. Szólt arról is, mennyire fontos a fiatalok szemét felnyitni a forradalom üzenetére. Ezért is jó, hogy néhányan még itt vannak, s élő felkiáltójelként el tudják mondani a maguk és halottaik igazát.

A programot követően Az ’56-os forradalom Wittner Mária szemével címmel zajlott megemlékezés a hangversenyteremben.