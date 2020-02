Virágzik a mogyoró, a téltemető és a zsibavirág

Ezen a hétvégén egy kicsit megérintett bennünk a tavasz!

Meg is mozdult a határ, amerre csak mentünk, mindenütt embereket láttunk a tájban. A szőlőskertekben itt is, ott is, nekiláttak a gazdák a tennivalóknak. Volt aki csak nézegette a szőlőt, a gyümölcsfákat, mások már metszőollót, kis fűrészt ragadtak és metszették a fákat, vagy a szőlőt. Aki az erdőszéleken sétált, láthatta, javában virágzik a mogyoró, a kaszálókon pedig kidugta első kis virágát a zsibavirág, az ágyásokban pompázik a téltemető, de hajt a hóvirág, s a nárcisz is. Ezekből „szedtünk” egy csokorral kedves olvasóinknak!