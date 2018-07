Virágos zsűrizés Hévízen

A közelmúltban Hévízre is ellátogatott a Virágos Magyarországért környezetszépítő mozgalom zsűrije, hogy szemügyre vegye a várost.

A Széchenyi utcán teljes hosszában építkezés zajlik, így a város főutcája most nem túl tetszetős, a zsűri tagjai azonban ezúttal nem is erről kívántak tájékozódni. A városszemlét megelőzően Papp Gábor polgármester és Laczkó Mária, a Gamesz vezetője a bírálóbizottság tagjai előtt prezentáció keretében mutatta be a kialakítani kívánt főutcát, továbbá annak kertészeti megoldásait. Szóltak továbbá a jelenlegi növénytelepítésekről, s emellett a környezetvédelmi megoldásokról is képet kaptak a szakemberek, tájékoztatta lapunkat az önkormányzat.

A Széchenyi utcai tervekről elismerően nyilatkoztak a bizottság tagjai, akik a bemutatót követően végigjárták a várost, szemlét tartottak a közterületeken, s tájékozódtak többek között Hévíz hulladékkezelési eljárásairól, környezetvédelmi projektjeiről, illetve a környezetbarát eljárások kertészeti alkalmazásairól is.

Hévíz 2013-ban ezüstéremmel zárta a virágos városok európai versenyét, s a mostani fejlesztések és a szakmai vélemények alapján a projektek befejezését követően ismét jó esélyekkel indulhat a fürdőváros a megmérettetésen.