Vigyázni kell a száraz karácsonyfával

A zalai városokban elkezdődött a karácsonyfák begyűjtése, ám sokan nem vízkeresztig tartják meg az ünnepi díszt, hanem amíg szemet gyönyörködtet a fa. A kiszáradt fenyő azonban veszélyessé is válhat.

A karácsonyfatüzek többsége január első napjaiban történik, amikor a fák már teljesen kiszáradtak, és a tűleveleik is hamarabb lángra kapnak, mint a frissen kivágott fenyőfa, figyelmeztet a katasztrófavédelem.

Különösen a karácsonyfa és a gyertya kombinációja veszélyes. A száraz tűlevelek és ágak erősen gyúlékonyak, másodperceken belül az egész fenyőfa lángra lobbanhat. A száraz részek begyulladása után a tűz hamar eléri az ágak és tűlevelek belsejében található illóolajokat és cellulózt, és a fa tulajdonképpen felrobban.

Nem szabad elfelejteni, hogy még a frissen kivágott fenyőfa is teljesen kiszárad a meleg szobában, emiatt nagyon könnyen lángra kaphat. A kiszáradás némileg lassítható, ha a fát olyan tartóba állítjuk, amiből vizet tud felvenni. A locsolás is segít, ám az elektromos fénysorok miatt ez egyéb veszélyekkel járhat. Ezért az ünnepek elteltével a karácsonyfán már nem szabad meggyújtani a megmaradt csillagszórókat vagy gyertyát, mert attól pillanatok alatt lángra lobbanhat a fa. Az eloltását viszont csak akkor szabad elkezdeni, ha a rajta lévő elektromos égősor csatlakozóját már a fali csatlakozóból eltávolították, különben áramütés érheti az oltást végzőt és akár közelben lévőket is. Emiatt a tűz oltásába csak akkor szabad belefogni, ha azzal senki testi épségét nem veszélyeztetjük, figyelmeztetett a zalai katasztrófavédelmi igazgatóság.

A száraz fa ugyanakkor pár másodperc alatt szinte teljesen lángba borul, ilyenkor esély sincs a tűz megfékezésére, ezért azonnal a tűzoltókat kell értesíteni, és gondoskodni a személyek biztonságáról, mert az anyagiak pótolhatók, az élet nem. Az év minden szakában figyelni kell rá, hogy gyermekek semmilyen gyújtóeszközhöz ne férjenek hozzá, de ilyentájt gondolnunk kell arra is, hogy a csillagszóró milyen vonzerővel bírhat számukra. Ne adjunk esélyt, hogy elcsábuljanak.

Elővigyázatosságból a karácsonyfa közelében mindig legyen olyan eszköz, felszerelés, amivel az esetlegesen keletkező tűz még kezdeti szakaszában nagy biztonsággal eloltható, és a mentés, menekülés biztosítható. A nagyobb lakástüzek az otthoni füstérzékelővel megelőzhetőek, mert ezek a tűz kialakulásának legelején hangosan sípolnak, figyelmeztetve a lakókat a veszélyre. A kisebb területet érintő, kezdeti tüzek pedig akár egy otthonunkban tartott kisebb porral oltó készülékkel megfékezhetők.