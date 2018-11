Varsóban, Európa legszebb kutyái között szerepeltek a zalai ebek

Idén a lengyel fővárosban, Varsóban rendezték meg az Euro Dog Show elnevezésű kutyás seregszemlét.

A kontinens legnagyobb hasonló programján négylábú barátaink minden fajtája felvonult, köztük természetesen a jellegzetes magyarok is. Így a mudi pásztorkutyák is, és köztük „megfigyelőként” lehetett jelen a bezerédi Vargánya és gazdája, Csiszár Viktor.

– A Magyar Mudi Egyesület legszebb kutyáit kísértük el, és nagyon erős nemzetközi mezőny versenyét láttuk – mesélte Csiszár Viktor.

– Az egyesület tagjai nagyon jó eredményeket értek el: Nyírségfia Pandúr lett a legmudibb mudi, vagyis a fajtagyőztes a kiállításon. Második (a legszebb ellenkező nemű mudi), Stellamontis Bűbáj, a legszebb veterán Nyírségfia Rabló, a legszebb fiatal pedig Stellamontis Sámli lett. Mind a négy András Balázs kutyája.

A zalai kutyás elmondta: volt idejük városnézésre is, és nagyon tanulságos tapasztalatokat szereztek. Varsóban nem találtak parkot, ahova ne mehettek volna be kutyák, a boltok előtt táblával megjelölt kampó (amire a pórázt rá lehet akasztani) segíti a várakoztatást, és természetes, hogy az éttermekbe a négylábúak is bemehetnek – és ők is azonnal kapják az innivalót. VA