Újraélesztési bemutatón vettek részt a gyerekek Zalakaroson

Zalakaros Az újraélesztés világnapja alkalmából a minap a fürdőváros mentőállomásán a Móra-iskola öt osztályának szervezett újraélesztési bemutatót a Nagykanizsa és térsége mentőalapítvány.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

A tavaly indított kezdeményezés célja, hogy a világnapon bárki gyakorolhatja vagy megtanulhatja az újraélesztés szakszerű menetét. Ezúttal Both Gábor, a zalakarosi mentőállomás vezetője, Polán István, Tizedes Balázs mentőgépkocsi-vezetők, és Kalmár Anikó, az alapítvány alapító tagja segített a helyes mozdulatok elsajátításában. Both Gábor elmondta: fontos a gyerekek jelenléte, hiszen ha az életben az ott bemutatott szituációhoz hasonló esettel találkoznak, akkor bátran kamatoztathatják a tudásukat, s akár életet is menthetnek.