Újabb tematikus kiállítás nyílt meg a gyenesdiási községházán

A szőlő és bor az alkotások ihletője, melyeket a községházán láthatnak az érdeklődők szeptember végéig.

A József Attila Művelődési Ház és Könyvtár harmadik alkalommal rendez tematikus tárlatot a helyi és környékbeli alkotók műveiből, idén Szőlő és bor a művészetekben címmel. Több mint negyven művész alkotásait tekintheti meg a közönség: festmények, textíliák, kerámiák, fafaragások és számos más művészeti ágban született remekek sorakoznak a kiállítótérben.

A megnyitón Gál Lajos polgármester idézte fel, milyen fontos szerepet töltött be hajdan a szőlő a település életében. A kiállítást dr. Brazsil József, a Da Bibere Zalai Borlovagrend nagymestere nyitotta meg. Méltatta a szőlőt és a bort, de a művészetet is. Kifejtette: fontos, hogy mindenki olyat alkosson, amire szüksége van embertársainak, ám ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az alkotás az önmegvalósítás része is.

A megnyitón felléptek a Gyenesdiási Ifjú Muzsikusok, és – a kiállítás témájához illően – bordalokat adott elő a Gyenesdiási Dalárda.