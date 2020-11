Új logisztikai központot hoz létre Keszthelyen a BHS Trans Kft.

Debrecen, Szeged és Pécs mellett a Balaton-parti városban hoz létre logisztikai központot a BHS Trans Kft. Másfél hektáros területen ötezer négyzetméteres csarnok épül és 50 új munkahely létesül a városban.

Mindezt Nagy Bálint, Keszthely polgármestere közölte, miután a minapi közmeghallgatáson is kapott erre vonatkozó kérdést.

– Gazdasági szempontból a több lábon állás nagyon fontos a városunknak is, így a turizmus mellett például a logisztikai fejlesztéseket is kiemelten támogatjuk – fogalmazott Nagy Bálint. – Keszthelyen jó képzés van ezen a területen, és a sármelléki repülőtér közelsége is komoly lehetőségeket biztosít.

A BHS Trans nemcsak itthon terjeszkedik, hanem szerte Európában is. A romániai iroda megnyitása után a következő években további öt fióktelepet akarnak létrehozni a kontinensen.

A 2011-ben alapított cég az elmúlt évtizedben ötvenszeres mértékű növekedést ért el, nagyvállalattá fejlődött. A társaság közlése szerint a keszthelyi központ a jövőben tárolási, illetve úgynevezett cross-dock disztribúciós feladatokat lát el, vagyis a beérkező árut nem raktározzák itt, hanem a kellő mennyiségben és összetételben rögtön kiszállítják a kiskereskedelmi egységbe.