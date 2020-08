Túrák két keréken Hévízen

Rendszeresen városnéző e-bike-túrák indulnak a Tourinform-irodától. A kétórás tekerés alkalmas az elektromos rásegítésű kerékpárok kipróbálására, és persze a résztvevők a könyék nevezetességeivel is megismerkedhetnek.

Az e-bike hálózatról ­tölthető akkumulátorral működik, amely 60-70 kilométeren át segíti a haladást, s jól is jön a pluszenergia ­például a hévízi és környékbeli dombokon, fogalmaz Csorja Krisztina idegenvezető, aki a Tourinform-irodával és a Janko’s Bike Teammel együttműködésben szervezi a sportos városnézéseket.

A kétkerekű kalandozáson ugyanis nemcsak a tekerés a lényeg, a csapat, mint múlt szombaton is, többször megáll, Krisztina pedig olyankor mesél például a gyógytó történetéről, érdekességeiről, vagy éppen a borhegyről, s bemutatja a város ikonikus építményeit: a Tófürdőt, a Hévízi-patakon lévő zsilipet, a római kori romkertet és az Árpád-kori templomot Egregyen.

Az idegenvezető később nagyobb köröket is tervez, például olyanokat, amelyek érintik Keszthelyt, illetve Fenékpusztát, ahol most régészek dolgoznak, kutatva a múlt után.

Csorja Krisztina emellett számos tematikus sétát is vezet Hévízen, például fürdőtörténeti kalandozást, amelyen szóba kerülnek csodálatos gyógyulások, híres fürdőorvosok, találmányok, s persze a gyógyászat is a köpölyözéstől a tradicionális kúravédjegyig. A római korba visszarepítő program egy másik népszerű tematika, s „elveszett” villák, épületek nyomába is eredhetnek azok, akik vele tartanak egy-egy alkalommal.