Több zalai településen is védőfelszerelést osztottak

A koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet miatt folytatódik a zalai településeken a lakosság szájmaszkokkal történő ellátása.

Kálócfa önkormányzata egy Zala megyében működő s most maszkvarrásra átállt céggel készíttette el a védőeszközöket. Szabó András polgármester lapunknak elmondta: amint tudomást szereztek a lehetőségről, azonnal felvették velük a kapcsolatot, ám kapacitásbéli nehézségek miatt csak az elmúlt hétre tudták vállalni a megrendelést.

– Azt gondolom, nem késtünk el vele, hiszen a lakók többsége kevésbé mozog, nem hagyja el a települést, akik igen, ők pedig már hetekkel ezelőtt gondoskodtak maguknak maszkokról – sorolta a polgármester. – Kétszáz darabot varrattunk, ez elegendő a falu számára. A kiosztásukat a falugondnokunk végezte, aki tájékoztatott is mindenkit a veszélyhelyzeti tudnivalókról.

Szilvágy számára – mivel a településen helyi önkéntes mentőcsoport is működik – a Zala Megyei Polgári Védelmi Szövetség adományozott harminc darab maszkot – tájékoztatta lapunkat a falu polgármestere. Péntek Katalin azt is elmondta, emellett egy településen élő hölgy önkéntes munkával varr a falubeliek számára, s az önkormányzat is folyamatosan rendel fertőtlenítő törlőkendőket, gumikesztyűket, maszkokat.

Zalalövőn ugyancsak folyamatos a szájmaszkok beszerzése, ebben az önkormányzat, illetve a városban működő egyesületek egyaránt aktív szerepet vállalnak, míg a Salla Művelődési Központ és Könyvtárban az intézmény dolgozói és az óvoda munkatársai közösen varrják a védőeszközöket.

Néhány napja arról is beszámoltunk, hogy két, szintén helyi szervezet – a Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért és Környezetéért Alapítvány, valamint a Gondoskodás Alapítvány – összesen négyszáz maszkot vásárol a városban élők számára. Pintér Antal, a település korábbi polgármestere most arról tájékoztatta lapunkat, hogy ezt a mennyiséget újabb 200 darabbal tudják növelni, amit szerdáig el is juttatnak a helybéliekhez.