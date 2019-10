Több településen köszöntötték a nyugdíjasokat hétvégén

Több zalai településen köszöntötték a helyi szépkorúakat az elmúlt hét végén. Zalalövőn Ruzsics Ferenc, Keszthely polgármestere volt az egyik meghívott vendég.

Ünnepi beszédében nemcsak arról szólt, hogy az előtt a generáció előtt fejezik ki tiszteletüket és megbecsülésüket, amelynek tagjai átélték, végigszenvedték a XX. század olykor vérzivataros eseményeit, sorsfordulóit, de egyben azt is kérte a jelenlévőktől, hogy élményeiket meséljék el unokáiknak, hogy a fiatalok a múltat ne csak a történelemkönyvekből ismerhessék meg.

– Szüleink, nagyszüleink mosolya és támogatása most is rengeteg erőt sugároz felénk. Az ő kitartásuk, szeretetük felbecsülhetetlen kincs számunkra. A mi világunk önökkel, szüleink, nagyszüleink életével kezdődött, mi pedig a mai napig érezzük az idős emberek bölcsességét, odaadását és szeretetét – mindezt már Pintér Antal, Zalalövő polgármestere mondta.

Azt is kiemelte: az idősek hónapja nemcsak a megbecsülés kifejezésére hivatott, de egyben azt is jelzi, hogy az öregkor rengeteg feladatot és kihívást jelent a fiatalabb generációk számára.

A szépkorúakról való gondoskodásért dr. Kocsis Gyula, az Idősügyi Tanács Zala megyei elnöke, az „Életet az Éveknek” országos szövetség alelnöke mondott köszönetet, megemlítve azt is, hogy nemcsak jóleső érzés, ha pozitív attitűddel beszélnek az idősekről, de ezek az alkalmak arra is szolgálnak, hogy maguk az érintettek is belegondoljanak, milyen feladataik vannak akár a családban, akár egymást segítve, például szervezeti formában.

Zalalövő mellett pénteken Bázakerettyén, szombaton Pusztaszentlászlón, vasárnap pedig Csesztregen került sor hasonló rendezvényre.