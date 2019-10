Térségi nagy gasztrofesztivál Tormaföldén

Gesztenyés tortellini kakukkfüves vargányamártással, toszkán stílusú gesztenyével töltött karaj tokaji fehérboros mázzal, pirított polentával és hirtelen savanyított lila burgonyával. E recept vitte a prímet a 12. alkalommal megrendezett gesztenye-, bor- és torosfesztivál főzőversenyén.

A rendezvény jellegéhez illeszkedő finom étkeket a Kerka Táncegyüttes csapata készítette Borsos Barnabás ötlete alapján, így idén ők vihették haza az abszolút elsőnek járó vándorserleget. A díjakat Cseresnyés Péter államtitkár, a térség országgyűlési képviselője, Hajdu László polgármester, Keléné Juhász Ilona, a Szent János-hegyért Egyesület elnöke és a zsűri tagjai adták át.

A térség talán legnagyobb gasztrofesztiváljára szombaton több mint ezren látogattak ki, illetve 40 főzőcsapat mérette meg magát. A szakértő zsűrinek nem kis munkájába telt, míg végigkóstolták az étkeket. Elmondták, hogy idén is találkoztak újdonságokkal, a csapatok minden évben meglepik őket. Kóstolhattak pacal- és birkapörköltet, a hódmezővásárhelyi vendégek nyúlpörköltet főztek, emellett volt slambuc, prósza, dödölle és a keleti ízek kedvelői is megjelentek, hiszen készült a fesztiválon csillagánizsleves húsgombóccal és pirított tészta zöldségekkel. A főzőversenyre nevezők közül többen figyeltek arra, hogy használjanak gesztenyét, illetve toros káposzta is került az asztalokra.

A kultúrházban pedig a helybeli Duschák Erzsébet kézimunkáiból nyílt kiállítás. Az alkotó több tájegység motívumait felhasználva készíti szépen kidolgozott hímzéseit, amelyeket már több helyen is bemutatott a közönségnek.

– Nagy feladat lebonyolítani ekkora rendezvényt, a falu lakosságának többszörösét mozgatja meg ez a program – mondta Hajdu László, aki hozzátette, hogy a szervezők idén is készítettek a vendégeknek ételeket, a belépőjegy megvásárlásáért egy tál toros káposzta járt, illetve süteményeket és sült gesztenyét is kóstolhattak. Emellett a helyi, Szent János-hegyi borok sem hiányoztak a kínálatból.

A jó hangulatú rendezvényen számos fellépő szórakoztatta a közönséget, minden kilátogató megtalálhatta a neki tetszőt.