Telefonon vagy e-mailben jelezhetik igényeiket a nagykanizsai idősek

Péntek éjféltől hatályos a kormány azon rendelkezése, amely szerint kijárási korlátozás lépett életbe Magyarország egész területén.

Segítségnyújtás

E rendelet értelmében mindenki köteles a szociális érintkezéseknél betartani a legalább másfél méteres távolságot, vendéglátó üzletben tilos vendégnek időznie, a lakóhely, tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására pedig csak alapos indokkal, például munkavégzés, élelmiszer és gyógyszer vásárlása vagy egészségügyi ellátás céljából kerülhet sor.

Ugyanakkor alapos indok a magáról gondoskodni nem tudó vagy segítéségre szoruló személy – döntően idős emberek – részére történő segítségnyújtás, melyben nagy szerepet játszik Nagykanizsán a város polgármesteri hivatala, ahol telefonos és e-mailes megkeresés után civilek bevonásával próbálnak minden rászorulónak segítséget nyújtani.

Minderre különösen nagy szükség lehet a közeljövőben e rendelet nyomán, hiszen mostantól minden 65. életévét betöltött személy élelmiszer­üzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat csak 9 és 12 óra között látogathat, ahol más korosztály ekkor nem lehet jelen. Ebből adódóan számos rutinnak és berögzött szokásnak kell változnia, ami senkinek nem könnyű feladat.

– Érdemes azonban jelen helyzetben arra is felhasználnunk az időt – mely a járvány eddigi lassabb terjedése okán most még megadatott –, hogy bejáratunk olyan eddig kevéssé használt gyakorlatokat, melyekre nagy szükség lehet a későbbiekben, a járvány esetleges kiteljesedésével – fogalmazott Balogh László polgármester, aki példaként éppen az idősek megsegítésével kapcsolatos teendőket említette.

Civil szervezetek közreműködésével segítenek

A város jelenleg a civil szervezetek közreműködésével segít az otthon maradtak ellátásában, a bevásárlásban, a gyógyszer kiváltásában, a postai vagy egyéb más halaszthatatlan ügyintézésben. A +36 20/849-2441, +36 20/849-2415, +36 20/849-2454 telefonszámon, illetve az [email protected] e-mail-címen tud bárki segítséget kérni, és a polgármesteri hivatal koordinálásával, a közterület-felügyelet munkatársaival és civilek támogatásával reagálnak a kérésekre.

Csalók jelenhetnek meg, akiktől az időseket meg kell védeni

– Amellett, hogy miképpen tudunk az esetlegesen nagy számú idős embertársunknak a lehető leggyorsabban bevásárolni, patikába menni, ráadásul mindezt hatékonyan és megbízhatóan, az éppen megfelelő számú kolléga és civil segítő bevonásával, készülni kell arra is, hogy csalók jelennek meg, akikkel szemben az időseket meg kell védenünk, miközben ők a pénzüket bízzák ránk – intett a biztonság fokozására a polgármester. – A figyelemfelhívás mellett az igazolhatóságot, a pénz átvételének hivatalos módját is kialakítjuk, az egészségvédelmet is biztosítva. Ebben a folyamatban a civilek nagy segítségünkre vannak, hiszen ők a mi meghosszabbított kezünkként segítik az időseket, a rászorulókat. Mindez komoly összefogás és együttműködés keretében tud csak megvalósulni, ami erősíti a sokak által gyakran hangoztatott társadalmi kötelékek megszilárdulását.

Balogh László hozzátette: remélhetőleg mihamarabb visszaáll az élet a normális kerékvágása, azonban a városvezetésnek most mindenre készülnie kell, akár egy hosszabb, rendkívüli körülmények között zajló időszakra is.