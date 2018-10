Te ma hány Jó reggeltet kaptál?

Én 14-et, képzeld megszámoltam az egyik jött a másik után és csak közben vettem észre mennyire elszoktam tőle és milyen ébresztő és élettel teli jó reggeltet kapni és adni!

Elmentem reggel kocogni amiből egy hosszú séta lett, doktoros amolyan kellemetlen nap ez mai, gondoltam jó korán felkelek és lenyugtatom magam a mozgással. Kiléptem az ajtón és szinte azonnal az első hangos Jó reggelt a bicikliző postástól kaptam, olyan volt mint mikor megcsíp az első téli hideg. Felébredtem hirtelen és a következő pár méter után felém sétáló kutyás emberre köszöntem: Jó reggelt! Kedves mosolygós hangon viszonozta azt. A félórás reggeli merengő sétámban volt ki alig hallhatóan, ki előre és hangosan köszöntött, egy-egy pozitív energiát dobva ezzel a mai napomba. Mire visszaértem teli mosollyal döntöttem el megkérdezem tőled: Te hány jó reggeltet kaptál? Te szoktad mondani-vagy inkább elfordulsz gondolatod sűrűjében?

Mindenkinek más a reggeli ébredés és az is biztos nincs két ugyanolyan, de ha teheted próbáld ki és adj Te is jó reggelteket, hozz lendületbe másokat, hogy ők is lendületet adhassanak Neked…

