Tárt kapuk várják a munkaerőpiacon a jövő bankárait is

A jövő bankárait, menedzsereit, cégvezetőit képzik a Budapesti Gazdasági Egyetem Zalaegerszegi Gazdálkodási Karán, több helyi bank első embere is a BGE-ről került ki. Az itt végzett fiatalokat tárt kapukkal várják a vállalkozások és az önkormányzatok egyaránt.

– Karunk a hagyományos pénzügy és számvitel, továbbá a gazdálkodási és menedzsment szak mellett gazdaságinformatika alapszakra várja a jelentkezőket, s bővítettük palettánkat: a gazdaság­informatika – másik két alapszakunkhoz hasonlóan – már felsőoktatási szakképzés keretében is elérhető, ugyanis hiány mutatkozott a szakemberekből. S várjuk a pénzügy mesterszakra is a hallgatókat – tájékoztat dr. Gubán Miklós dékán. – Tanulóink zöme a szakmai alapokat már biztosító közgazdasági szakgimnáziumokból érkezik, de egyre többen jönnek hozzánk komoly elméleti felkészültséggel gimnáziumokból, s ők is ugyanúgy megállják a helyüket.

A zalaegerszegi képzési központ fő vonzereje a magas színvonalú oktatás mellett a relatíve olcsó itt-tartózkodás és a helyben lévő munkalehetőség.

– Azt tapasztaljuk, hogy kezd megfordulni a tendencia, azaz a fiatalok már nem feltétlenül vágynak el a szülői házból a főiskola ideje alatt, sokan inkább helyben végzik el tanulmányaikat – folytatja dr. Gubán Miklós, hozzátéve: mindezt anyagi okok is indokolhatják, az általuk végzett számítások szerint ugyanis a fővárosban öt-hatszorosába kerül ugyanannak a diplomának a megszerzése. – Karunkon jó a kollégiumi ellátottság, a BGE kollégiumát országosan is a jó példák között emlegetik, amit az is alátámaszt, hogy nyáron az épületet részben hotelként üzemeltetjük.

Ami pedig az ösztöndíjakat illeti: több intézményi, tudományos és városi lehetőség is van, „ha egy fiatal jól tanul, szépen kaphat juttatásokat”, hangsúlyozza dr. Gubán Miklós.

– Komoly szakmai tudással látjuk el a nálunk tanulókat, ezt bizonyítja, hogy igény van rájuk a munkaerőpiacon, hallgatóink zöme már az utolsó évben elkel. Karunkon mintegy 500 fiatal tanul, az elsősök száma rendre 200 körül van. Duális képzésben körülbelül 10 százalékuk vesz részt, ez nálunk minden szakon választható. E lehetőséggel zömében azok élnek, akik már egyetemi éveik alatt is dolgozni szeretnének, számukra hatalmas előny, hogy az intézményből kikerülve már nem pályakezdők, hiszen rendelkeznek szakmai gyakorlattal. Aki a mesterképzést célozza meg, annak viszont megfelelőbb az elméleti tudásra koncentráló hagyományos képzés. Évente egyébként a végzettek közül átlagosan 15-20 fő indul el ezen az úton… – fogalmaz a dékán.