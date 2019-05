Tározó védi meg az árvíztől Murarátkát

A dél-zalai település árvízi veszélyeztetettségének csökkentése érdekében építteti ki az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság azt a záportározót, amelynek műszaki paramétereit kedden, lakossági bejárás keretében mutatták be az érdeklődő lakosoknak.

A beruházás egy komplex térségi projekt részeként valósul meg. Európai uniós támogatással, mindösszesen 1 milliárd 850 millió forintos költségvetéssel öt záportározót építenek ki a nyugat-magyarországi térségben. Ebből három Vas, kettő pedig Zala megyében létesül, Murarátka mellett Zalatárnok árvízi veszélyeztetettségének csökkentését kívánják megoldani a program keretében. A beruházások munkálatai már megkezdődtek, kedden a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság munkatársai, valamint a kivitelezők szakemberei lakossági bejárás keretében ismertették a célokat és a műszaki paramétereket.

Pál Józsefné polgármester köszöntője után a vízügyi igazgatóság részéről Busa Tamás műszaki igazgatóhelyettes, a kivitelező Szabadics Zrt. részéről pedig Presil József építésvezető tartott tájékoztatót. Előbbi arra tért ki, hogy 2014 őszén a hirtelen lezúduló csapadék nemcsak veszélyeztette a települést, de a nyomában keletkező ár komoly károkat is okozott Murarátkán. Részben emiatt is döntött úgy a vízügyi szakma, hogy záportározókat építtet olyan területekre, amelyeken a domborzati viszonyok miatt a csapadék összegyülekezési ideje rövid, s gyors a lefolyás, ezért helyben nem lehet ellene védekezni. Az érintett települések árvízi veszélyeztetettségének csökkentését völgyzárógátas, átfolyásos rendszerű zöldtározókkal lehet megoldani. Presil József arról számolt be, hogy a nagy tömegű földmunkák jórészt befejeződtek már, jelenleg a közel 10 méter magas zsilip kiépítésén dolgoznak. Az építési munkák várhatóan 2020 márciusában fejeződnek be, Presil József szerint ez a határidő tartható.

Maga a tározó 140 ezer köbméter víz befogadására lesz alkalmas, s amennyiben teljesen feltelik, úgy hathektárnyi területet tesz ki a vízfelülete, de csak csekély mértékben érintene mezőgazdasági művelés alatt álló részeket. A projekt keretében a Rátka-patakon egy hordalékfogó tó is kialakításra kerül, amely vizes élőhelyként szolgál majd.