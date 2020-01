Születésnapján köszöntötték Vindornyaszőlős legidősebb lakóját

Vindornyaszőlősön a 95 éves Simon Lajosnét köszöntötte családja és az önkormányzat.

Irén nénit születésnapján a képviselő-testület és a község lakói nevében Tálos Zoltán polgármester, a család nevében lánya, unokája és dédunokái köszöntötték és ajándékozták meg.

– A pezsgős köszöntő és a torta felszelése után Irén néni mesélt az eddig megtett hosszú útról. Elmondása szerint voltak nagyon nehéz és könnyebb időszakok az elmúlt kilencvenöt évben. A Horthy-, a Rákosi-, a Kádár-korszak, a rendszerváltás mellett a második világháborúnak és az 1956-os eseményeknek is tanúja volt – idézte fel Tálos Zoltán a születésnapi ünnepségen, amelynek a végén a család és a polgármester is további jó egészséget kívánt az ünnepeltnek, és ígéretet tettek neki, hogy a századik születésnapján is ott lesznek.