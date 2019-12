Szeptemberre készül el a zalalövői minibölcsőde

A következő nevelési év kezdetére, azaz 2020 szeptemberére valósulhat meg a minibölcsőde a kisvárosban – hangzott el a tegnap megtartott képviselő-testületi ülésen.

A városatyák egy előzetes műszaki tervvázlatot is elfogadtak a beruházásról. Mint annak idején megírtuk, az önkormányzat a Területés településfejlesztési operatív program keretében nyert mintegy 30 millió forintot minibölcsőde létesítésére. Az intézménynek az óvoda épülete biztosítana helyet, az egyik csoportszobát alakítanák át erre a célra.

A tegnap esti képviselő-testületi ülésen arról kellett döntenie az önkormányzatnak, hogy milyen műszaki megoldást támogatnak. A többség a jogszabályi előírásokkal összhangban azon változat mellett szavazott, amely az épület középső részén, egy önálló udvarrész elkerítésével alakítaná ki az intézményt. A téma kapcsán az is elhangzott, hogy a minibölcsőde elvileg hét gyermek elhelyezését biztosítja, ám az igények ezt jóval felülmúlják. Gyarmati Antal polgármester elmondása szerint a jogszabály némi mozgásteret lehetővé tesz, azaz a létszám kilenc főre növelhető, de – jelenleg legalábbis úgy tűnik – ez is kevés lesz, ezért a jövőt illetően érdemes lenne megfontolni egy ennél nagyobb befogadóképességű bölcsőde kialakításának lehetőségét is. A képviselő-testület a tegnapi ülésen a helyi adóztatás kérdéskörét is áttekintette, ez év november 15-ig mintegy 141,7 millió forint folyt be a város számlájára, és az év végéig ez további 13,6 millió forinttal egészülhet ki.