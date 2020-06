Szakma Kiváló Tanulója Verseny: Völgyi Tibor, a lenti pincértanonc bejutott a legjobb öt közé

A Szakma Kiváló Tanulója Verseny döntőjébe jutott a pincérek közt a Lámfalussy Sándor Szakképző Iskola diákja, Völgyi Tibor. Bár a döntőt és a Szakma Sztár Fesztivált végül a járványhelyzet miatt nem rendezték meg, ám a jó eredménye miatt a pincértanonc mentesült az elmúlt héten rendezett iskolai szakmai vizsgák alól.

Völgyi Tibortól megtudtuk, hogy Zala megye iskoláinak pincértanulói közül ő jutott be egyedül az országos döntőbe, ahova hosszú, fáradságos út vezetett. A felkészülést már ősszel elkezdték oktatóval, hiszen az elődöntőt januárban rendezték Zalaegerszegen, ott írásbeli feladatokat kellett megoldani: gazdálkodás, élelmiszer- ismeret és -biztonság, valamint felszolgálási alapok témákat érintve. A következő állomás a budapesti válogató volt, ahova tízen jutottak be. Itt menükártyát kellett készíteni egy nőnapi díszebédre, majd teríteni az erre összeállított, illetve egy másik ételsorra, majd szóban is vizsgáztak.

– Sokat segítettek a tanáraim a felkészülésben, Varga Bernadett, Kovács Krisztina és Boros Mónika tanárnők – mondta a Tófejen élő Völgyi Tibor. – Megfogadtam a tanácsaikat, ezek és a sok tanulás segített a jó eredmény eléréséhez. Tetszik a pincér szakma, Lentiben, a Favorit Fogadóban kipróbáltam magam gyakorlatban is. Kaptam már több helyről állásajánlatot, egyelőre nem választottam, szeretném az érettségit is letenni – árulta el.

Varga Bernadett tanárnő a felkészülésről elmondta, hogy szeptembertől heti két alkalommal foglalkoztak a tanítványokkal és célirányosan a versenyre készültek típus- és versenyfeladatok megoldásával. – Iskolánkban 1997 óta folyik vendéglátásképzés, több alkalommal szerepeltek tanulóink a Szakma Kiváló Tanulója Versenyen, de ekkora siker még nem született, örülünk, hogy ennek részesei lehetünk -fogalmazott Varga Bernadett. – Tibi sikere a szorgalmában, alázatában és a tanuláshoz való hozzáállásában rejlett – mondta.