Sör és virsli járt a véradóknak Lentiben

Hosszú idő után rendeztek újra retró vér­adást e héten csütörtökön a településen. Ez alkalommal 133-an nyújtották karjukat, hogy segítsenek, köztük 7 fiatal első alkalommal.

Simon Istvánné, a vöröskereszt területi vezetője elmondta, hogy a véradók hiá­nyolták a városban a retró véradást, így felelevenítették ezt a formát és virslivel, sörrel várták az érkezőket. Ehhez több helyi üzlet, vállalkozó is segítséget nyújtott. Hozzátette: jó példát mutatnak ebben a környező települések, Iklódbördőce, Páka és Gutorfölde alapszervezetei, ahol szintén vendégül látják a véradókat. Nem titkolt cél a donorszám emelése, hiszen nagy szükség van rájuk. Ez alkalommal mintegy ötvennel több véradó érkezett, mint a nyári alkalomra, felülmúlva a várakozást.

A rendszeres véradók közt volt Bekő Dóra, testvére, Luca, illetve unokatestvérük, Gresa Soma. Mindhárman középiskolás koruk óta adnak vért, családjukban ez afféle hagyomány, természetes, hogy szüleik példáját követik.

Dóra elmondta, hogy a 20. véradásához közelít, bár retteg a tűtől, nem is nézi, mikor megszúrják, négy-öt alkalomnak el kellett telnie, hogy ne izguljon, de ennyi áldozat belefér a nemes célért.

– Életeket mentünk ezzel, és nekünk jóformán semmibe nem telik – fogalmazott.

Testvére, Luca arról beszélt, hogy amilyen gyakran tudnak, részt vesznek a vér­adásokon, előtte az étkezésére is odafigyel, hogy biztosan lehessen szúrni.

– Háromhavonta adunk vért általában – tette hozzá. – Amikor tudunk, mindannyian együtt érkezünk, előfordult, hogy a családból négyen feküdtünk egymás mellett a véradáson, illetve olyan is, hogy édesapámmal mentünk a Balatonra és útközben megálltunk Zalaegerszegen vért adni. Nagy örömmel fogadnak mindenhol, és jó érzés, mikor érkezik az üzenet, hogy felhasználták a vérünket.

Soma is rendszeres ­vér-, illetve vérplazmaadó, utóbbi esetében már túl van a 30. alkalmon. Mellette családtagjai is rendszeresen látogatják a véradásokat.

Lenti környékén legközelebb decemberben, Iklódbördőcén lesz véradás.