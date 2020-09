Segítség a gyermeket nevelő pacsai családoknak

Több év hagyományát folytatva a kisváros önkormányzata szeptemberben anyagilag támogatja az óvodás, illetve iskolás gyermekeket nevelő családokat.

Érdeklődésünkre Kelemen Tamás polgármester arról számolt be, hogy az önkormányzat az óvodai, illetve iskolai nevelési év kezdéséhez 10 ezer forint támogatást nyújt minden pacsai gyermek számára, amennyiben a kisváros intézményébe jár, illetve az esetben is, ha valamilyen speciális óvodában, iskolában kap nevelést, oktatást. A támogatás megilleti a középfokú oktatásban részt vevő fiatalokat is. A juttatás nem alanyi jogon jár, ezt a polgármesteri hivatalban kérelmezhetik a szülők legfeljebb szeptember végéig.

A polgármester arról is szólt, hogy a feltételeknek az elmúlt években minden kérelmező megfelelt. Jelenleg az óvodába közel ötven, az iskolába száz pacsai lakóhelyű gyermek jár.

Kiemelt képünk illusztráció!