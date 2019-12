Program indul az utak, járdák és közművek felújítására Zalaegerszegen

Az utak, járdák és közművek felújítására 15 éves koncepciót dolgoz ki az önkormányzat, melyben meghatározza a beavatkozások sorrendjét.

A legutóbbi közgyűlésen tárgyalt előterjesztés áttekintést nyújt a zalaegerszegi úthálózatról, s megállapítja: a város fejlődését nem követte megfelelő ütemben a közlekedési hálózat bővítése. Különösen nagy terhelés hárul a belvárosra, mert nincs elég elkerülő út. A 74-76. főút elkerülő szakasza a belvárosi forgalmat csak kismértékben, mintegy harmadával csökkentette. A belső tehermentesítő út a Stadion utcán keresztül már alternatívát kínál a 76-os főút belvárosi szakaszának (Balatoni út, Kazinczy tér, Rákóczi utca) elkerülésére, de csak a kelet-nyugati átmenő forgalom számára.

Az észak-déli irányú forgalom továbbra is jelentősen terheli a Batthyány utcát, a Széchenyi teret, a Kossuth és a Kosztolányi utcát. A Kosztolányi utca kétirányúsításához szükséges engedélyek megvannak, és az önkormányzati szakasz megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírása is folyamatban van (a fejlesztés részben állami, részben önkormányzati lesz, az állami szakaszon a tervek várhatóan módosulnak).

A közgyűlés elé került szakmai anyag szerint az úthálózatot bővíteni kell a belső tehermentesítő folytatásával, vagyis csatlakoztatni kell a szakaszt a 762-es út Balatoni út–Stadion út csomópontjához. Ki kell építeni a Ságod–Neszele összekötő utat, megnyitni a Páterdomb keleti oldalát, a város déli oldalán a Posta és az Alsóerdei utat összekötő Hegyi – Sugár utat pedig a főút kategóriának megfelelően szükséges átépíteni. A tervek között szerepel a Tesco-körforgalom kapacitásának bővítése, valamint a Kis utca kétirányúsítása is.

Az előterjesztés leszögezi, hogy Zalaegerszeg út- és járdahálózata olyan nagy, hogy már az üzemeltetés is hatalmas terhet ró az önkormányzatra, a felújításokat pedig jórészt csak külső, állami forrásokból lehet megoldani. Balaicz Zoltán polgármester a közgyűlést követő sajtótájékoztatóján kitért rá: a város költségvetésében rendszerint évi 200 millió forint áll rendelkezésre útjavításokra, egy átlagos út felújítása pedig 50 millió forintba kerül, így külső forrás nélkül lehetetlen elvégezni a rekonstrukciókat. Zalaegerszeg az előző önkormányzati ciklusban több mint 5,1 milliárd forint állami támogatáshoz jutott erre a célra, a mostani ciklusban pedig még többet szeretne elnyerni. Az útfelújításokra most már csak városi és állami pénzeket használhatnak fel, európai uniós támogatást már nem adnak a 2014–2020-as fejlesztési időszakban. Az említett több mint 5,1 milliárd forintból egyébként 37 helyszínen zajlottak munkák (33 felújítás és 4 új projekt volt), ám a városnak összesen 869 önkormányzati útszakaszról kell gondoskodnia, így még nagyon sok munka van hátra. Ezek fontossági sorrendjét is tartalmazza majd a 15 éves útfelújítási koncepció, a közművek fejlesztési tervével együtt, hiszen ideális esetben először az utak alatti vezetékeket újítják meg, azt követően a burkolatot. A koncepció véglegesítése érdekében március végéig elvégzik az utak állapotfelmérését, majd április végéig közgyűlés elé terjesztik a felmérés eredményét és a beavatkozások költségigényét.

Az úthálózat javítása azért is fontos – a parkolási problémák kezelésével együtt – mert a megyeszékhelyen egyre több az autó. Míg a városban 1998-ban 15 611 gépjármű volt, 2008-ban 26 623, tavaly pedig már 33 427, vagyis húsz év alatt több mint a duplájára nőtt a számuk.