Polimerkutatásban jeleskedik az ifjú tehetség, dr. Osváth Zsófia

A Természettudományi Kutatóközpont munkatársa, dr. Osváth Zsófia tavaly vette át a Junior Prima Díjat a Magyar Tudományos Akadémia székházában. A kanizsai hölgy a 33 év alatti kutatók között érdemelte ki az elismerést.

A Junior Prima Díj magyar tudomány kategóriájában 2007 óta azokat a fiatal tudósokat díjazza a Magyar Fejlesztési Bank, akik maximum 33 évesek és kiemelkedő kutatási eredmények, komoly publikációs tevékenység és a legtöbb esetben már nemzetközi szakmai elismertség áll a hátuk mögött. Az MFB szándéka már a kezdetektől az, hogy a jók közül is a legjobbak kerüljenek kiválasztásra, és lehetőség szerint olyan szakterületeken tevékenykedő fiatalok kapjanak díjat, akiknek a kutatásai egyben jelentős társadalmi hasznossággal is bírnak.

A díjazottak személyére minden évben a bank által felkért, az egyes tudományterületek szaktekintélyei, akadémikusok, professzorok tesznek javaslatot. Ezúttal több mint negyven jelölés érkezett, és a közülük kikerült tíz díjazottal együtt már 131 fő tartozik a Junior Prima magyar tudomány kategória nyertesei közé.

A 31 éves kanizsai hölgy a Kőrösi-iskolában Pápa Erzsébet tanárnő hatására szerette meg a kémiát, több versenyen is kipróbálta tudását. Majd a Batthyány-gimnázium reál osztályába kerülve még jobban megkedvelte a tantárgyat, ahogy a matematikát és a fizikát is. Ekkor döntötte el, hogy a fővárosban, az ELTE kémia szakán tanul tovább, ahol az alapszak elvégzése közben csatlakozott a szakdolgozati témavezetője, Iván Béla professzor irányította kutatócsoporthoz. Tanulmányai alatt részt vett a Tudományos Diákköri Konferencián, ahol kutató munkából egy dolgozatot és egy előadást vártak Zsófiától. A mesterszak alatt ezt befejezte, a diákköri országos versenyt pedig 2011-ben megnyerte. Ez volt a belépője a doktori cím felé vezető úton, s immár szinte önálló kutatóként egy témavezető iránymutatásával az intelligens polimerek témakörét dolgozta fel.

– Nagyon izgalmas terület volt ez – fogalmazott Zsófia. – Talán a legegyszerűbben úgy képzelhetjük el, hogy a legtöbb anyag meleg közegben jobban oldódik, mint hideg körülmények között. Az általam vizsgáltak ezzel szemben ellentétesen viselkednek. A Természettudományi Kutatóközpontban a polimerkémia számos ága tartozik hozzánk, mindig van valamilyen projekt, amiben dolgozhatunk. Most épp ipari kutatásokat végzünk, vagyis a személyautók karosszériájának a polimerrészeit próbáljuk fejleszteni. A feladatunk, hogy minél gyorsabban, olcsóbban, strapabíró anyagot állítsunk elő. Ha pedig megtaláltuk a legjobb „receptet”, akkor adjuk tovább a megrendelőnek. A munkánk sokrétű: adminisztrációval is jár, hiszen mindenről, még a sikertelen kísérletekről is jegyzőkönyvet kell vezetnünk. A méréseket különféle speciális berendezések végzik, ezek adatait szintén kiértékeljük. A külföldi partnerekkel pedig az internet segítségével napi kapcsolatot tartunk fenn. Megtisztelő, hogy ilyen fiatalon, 31 évesen ilyen komoly elismerésben részesültem, főleg azért, mert a díjra több szakember együtt terjesztett fel. A kutató hozzátette: a jövőben a polimerkémiai vonalon maradna, de érdeklődik a gyógyszerkutatás iránt is.