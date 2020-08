Perjászló pincéi – a múlt emlékei

- Ez a tüskéskörtefa akkor is ekkora volt és éppen ilyen öregnek tűnt, amikor gyerek voltam. Szinte semmit sem változott, most is úgy terem, mit akkoriban. Nézd, majd leszakadnak az ágai a sok egészséges körtétől. De látom, nincs már, aki összeszedje a lehulló körtéket. Micsoda finom pálinka lenne belőle… – mondja Béla, aki túl a nyolcvanon szeretett volna körülnézni még egyszer életében a Perjászlói hegyen. Szerette volna megnézni nagybátyja pincéjét, ahova annyiszor elkísérte az öreget. – Szidta is anyám, hogy miért hívogat, de nekem mennem kellett vele, mert az olyan jó volt. Felsétáltunk a hegyre, az öreg mesélt, én meg szerettem hallgatni…

Arra esélyünk sincs, hogy a hegy végétől, ahol Béla szüleinek a szőlője volt, megközelítsük a keresett pincét. A szülők szőlője helyén áthatolhatatlan sűrűség nőtt, legfeljebb a vadak járnak benne a csapásaikon. Pedig itt még én is segédkeztem, de az is már régen volt, több mint negyven éve. Emlékeimben gyönyörű hegyi kaszálók, termésüktől roskadozó gyümölcsfák, fondorukat hullató hatalmas gesztenyefák jelennek meg. Milyen képek idéződhetnek fel Béla fejében, amikor az ő eszmélése több mint hetven éve történt. A gyermeki emlékek soha nem haloványodnak el. Szavak, arcok, illatok, hangulatok vésődnek kitörülhetetlenül az emlékezetbe, hogy a legváratlanabb pillanatokban, helyzetekben élesedjenek újra.

-A dédnagypapámnak rengeteg szőlője volt. Erre mind az övé volt a környék. Valahol itt lehetett a határ. Ezt az összedőlt hajlékot még ők építették – állunk meg egy tetőzetét vesztett, leomló falazatú romhalmaznál. – Elől volt a padlós tisztaszoba, az öreg néha itt is szokott aludni – emlékezik, s botjával megpróbál padlót találni a leomlott törmelék alatt, de nem koppan vissza semmi. A kidőlt falomladék elárulja készítésének módját.

– Látod a rétegek között azokat az ágakat? Két palló közé döngölték a földet, s amikor tizenöt húsz centit bedöngöltek, borostyán vesszőt fektettek rá, s folytatták az újabb réteg föld döngölését. A vesszők összefogták a falat. Most mind újra látni a vesszőket a ledőlt falon, mert a vesszőrétegeknél elválik a föld, mintha csak téglafal omlott volna le, s a vessző a malter volna. Így építkeztek akkor, földből, vagy fából, a fa gerendásakat hívták borona pincének.

Hajlott tetőgerincű öreg pincéket fedezünk fel itt is ott is, amelyek között néhány, a hatvanas, hetvenes években épült téglapince is látható. A legújabb építmény a kis kápolna, amelyen ez a felirat olvasható egy pallólapba faragva: „Isten dicsősségére a hegyi gazdák és a jóakaratú emberek összefogásával épült az Úr 2009. évében.” Pár méterrel innét egy majdnem igazi göcseji pléhkrisztus áll 1978-as dátummal. A majdnem a megfeszített Krisztusnak szól, mert az már nem bádoglemezből készült, hanem alumíniumból öntötték.

A perjászlói hegy a dobronhegyi tetőről nyugat felé nyújtózkodó, völgyet szegélyező két nagy dombvonulat egyike, a déli oldalon. Vele szemben, a völgy túloldalán a párja, a Balásfai hegy húzódik. A dobronhegyi tetőről, a két hegy közötti völgyben, a megye egyik legszebb panorámája nyílik nyugati irányban az Alpok felé. A perjászlói hegyről is mindez látszik, azzal a kiegészítéssel, hogy észak felé ellátni a Zalaegerszeget övező hegyekig, rajtuk a tévétoronnyal, a másik oldalon pedig a bödei hegyen túl felsejlettek a salomvári Kurtamajor épületei is. Azért a múlt idő, mert ezt több mint negyven évvel ezelőtt még láttam, mostanra azonban, az azóta felnőtt erdő eltakarja a kilátást.

– Hej, de népes hegy volt ez valamikor. Mindig dolgoztak valakik a szőlőben, vagy kaszálták a gyümölcsöst, szénát takartak. Nem olyan néma volt, mint most, hétköznap embert sem látni. Nagy urak nem voltak erre, akik akadtak, mint a szentmihályfai Kiss uraság, lehordták a mustot a majorba, a kastély pincéjébe. Egy szekéren hatalmas hordó volt, abba öntötték a kipréselt mustot. Ha egy pár ló nem tudta felhúzni a szekeret, elébe fogtak még két lovat. Az ő pincéjükben láttam hatalmas üveg hordót, nagy rézcsappal. Csak bámultam, hogy mik nincsenek. Amúgy jóravaló, rendes, becsületes emberek gazdálkodtak erre. Igaz, az ötvenes években előfordultak bor lopások, el is csípték a tetteseket. Még lövések is dördültek, a meglopott gazdát hasba lőtte a tolvaj. Innét, ebből a pincéből vitték le az emberek szegényt a faluba, túlélte – mesél Béla.

Nehéz itt megmaradni és gazdálkodni. Aki még műveli a kertjét, annak többnyire elhagyott birtok a szomszédja. Százával vannak itt birtokok, de jó, ha egy tucat igazán gondozott szőlőt látni, azok meg mind be vannak kertelve a vadak ellen. Hektárokban lehet számolni a gaz felverte földeket.

– Sehogyan sem megy a fejembe, ami a vadakkal történt. Szarvast, vaddisznót a nyolcvanas évekig látni sem nagyon lehetett. Őzet is nagyon ritkán. Talán egy-egy nyúl akadt, de, hogy a vadak kárt tettek volna a terményekben, az igen ritkán fordult elő. Akkoriban nem is beszéltek ilyenről az emberek. Régen a faluban alig akadt vadászember. Most meg akkora vadásztársaságok vannak, hogy a hétköznapi ember csak kapkodja a fejét, amikor az újságban olvas róluk.

Nehezen érthető hatású történések zajlottak az elmúlt harminc – negyven évben, amelyek egyre elhagyatottabbá tették a perjászlóihoz hasonló szőlőhegyeket. Előbb a falvakban megszűnt a marha és a disznótartás, most már tyúk is csak imitt- amott kapirgál. Nem kellett a takarmány, megszűnt a hegyi kaszálók gondozása, a zártkertekbe betört az akác, a mindent elöntő dudva, a szedernye, ami közelebb hozta a vadakat. És eltűnt a falvakból az a fizikailag erős népesség is, amelyik képes volna a hegyi telkeket megművelni. Sajnos, a mobiltelefon világában, a kapa, az ásó, a szőlőt és gyümölcsöst művelni képes tudás halálra ítéltetett. Hányszor hallani: „Lenyomom a műszakot a cégnél, nekem aznapra elég, ne is hívj, nem megyek a hegyre, abból semmi hasznunk sincs!” Vagy: „Azzal, hogy vége a munkaidőmnek, még nem szűnt meg a gondom, készülnöm kell holnapra, meg képzésre járok, stb., végtelenek a hasonló történetek. Régen, miután már nem volt tovább osztható a hegy, csak egy gyermek maradhatott otthon, a többieknek máshol kellett gyökeret verni…

Gyönyörű, gondosan művelt szőlősorok, mellettük külön álló, példásan épített vadkerítés, a telek koronáján takaros épülettel. Az övé miért ilyen? Neki miért éri meg ezt ilyenné tenni? Kérdések, amelyekre nincsenek általánosságban is érvényesíthető válaszok. Béla is, én is csak azt tudjuk, hogy lassan elmegy az élet. Béla sorolja, hogy melyik telek kié volt, a gazdája mikor költözött el az örök gyümölcsöskertbe. A pince, bár már megrokkanva, de még áll, fakult palló ajtaján lakat lóg. Rozsdás a vasa, évek óta nem nyitotta ki senki…

Az interneten perjászlói koordinátákat látok, a keresztét, a kápolnáét. Valaki ezt írta: „…8 éve nem voltam arrafelé, előtte meg napokig”

Mi lehet, hogy többet sohasem jövünk ide! Mások talán még igen…