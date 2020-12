Parkoló épül a piac és a stadion közelében Zalaegerszegen

A ZTE Aréna nyugati oldalán 97 férőhelyes parkolót építenek a Modern Városok Program (MVP) városrehabilitációs elemének pályázati támogatásából. Az építési területen pénteken tartottak sajtóbejárást.

Balaicz Zoltán polgármester a volt Galamb utca helyén létrejövő, 3 autóbusz parkolót is magába foglaló terület bemutatásakor elmondta, 240 millió forintos közlekedési infrastruktúra fejlesztésről van szó, amely nemcsak a sporteseményekre érkezők kényelmét szolgálja, jó szolgálatot tesz a piacnapokon és a remények szerint az elkészültekor nagy létszámú látogatót vonzó Göcseji Múzeum és a Mindszentyneum számára is. A beruházás Vigh László országgyűlési képviselő segítségével utólag került bele a Zalaegerszeget 11 ponton megújító MVP-ba, jelezte a polgármester. Az országgyűlési képviselő hozzátette, nemcsak az egerszegiek számára fontos a parkoló megépítése, hanem az egész megyének, sőt, a meccsekre máshonnan érkezőket is segíti a parkolásban. Az autók száma a térségben évente 5 százalékkal nő, mondta, ezért előre kell gondolkodni.

Dr. Sifter Rózsa Zala megyei kormánymegbízottként, mint a program lebonyolítását koordináló kormányhivatal vezetője szólt az szükséges engedélyeztetési eljárások gyors felfolytatásáról, a kiemelt beruházásokat érintő adatszolgáltatásáról, egyben örömét fejezte ki, hogy a megyeszékhelyen hiánypótló fejlesztés valósul meg.

Böjte Sándor, a városrész képviselője adatokat sorolva tájékoztatott arról, hogy az autók számát illetően a városonkénti felmérésben Zalaegerszeg az mezőny elején tartózkodik: 1000 lakosra 420 autó jut. A megyeszékhelyen 26 ezer család él, de naponta legalább 1000 fő jön a városba dolgozni, akik főleg ebben az időszakban sokan saját autóval érkeznek. A parkolási gondokat enyhíti a város északi területén készülő gépkocsi terminál. Az önkormányzat folyamatosan keresi a további bővítési lehetőségeket. Az új parkoló egyirányú lesz, a Batthyány utca felől közelíthető meg, a kijárata az Október 6. tér felé vezeti a forgalmat.