Pályaorientációs versenyt és karriernapot tartottak Zalaegerszegen

Játéktérré változott tegnap a sportcsarnok küzdőtere, de ezúttal nem sportolók, hanem iskolás csapatok mérték össze technikai és elméleti tudásukat, gyors helyzetfelismerő képességüket a Techtogether Junior pályaorientációs rendezvényen és versenyen.

A Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány által az európai szakképzési hét keretében megrendezett versenyen harminc kiállító jelent meg, köztük a részt vevő középiskolák és egyetemek is standokat foglaltak, valamint a duális szakképzésben szerepet játszó vállalkozások, hogy bemutatkozzanak a pályaválasztás előtt álló általános és középiskolásoknak.

A programot dr. Bódis József tudás- és innováció-menedzsmentért felelős államtitkár nyitotta meg. Elmondta, hogy most zajlik az ipar 4.0-nak nevezett ipari forradalom, amely jól képzett szakembereket igényel. Az új szakképzési koncepcióról is szólt, amit úgy jellemzett, hogy nem korlátokat akar támasztani, hanem sok új lehetőséget hivatott teremteni. Megállapította, hogy az elmúlt évtizedekben nem megfelelően alakult a szakemberek, szakmák nimbusza, és most ezt a szakemberek hiányában érzékeli a társadalom. Erre akar a kormányzat reagálni, s minden fiatalnak meg kell mutatni, hogy milyen lehetőségek nyílnak a szakképzésben, hogyan lehet abban mozogni, és milyen ösztöndíj-támogatásokkal segítik a tanulmányokat. Mint mondta, a szakképzésben a tanulók mellett a tanárok munkáját is szeretnék elismerni. Egyrészt a heti óraszám optimalizálásával, másrészt pedig jelentős béremeléssel.

– Ezzel azt szeretnénk elérni, hogy vonzó legyen mindaz, amit szakképzésnek nevezünk. Egy ilyen verseny sok mindenről szól. A képzésnek olyan dolgokra is fel kell készíteni a fiatalokat, amiket még nem is ismerünk pontosan. Ezért nagyon fontos, hogy az ismeretanyag átadása mellett a képességfejlesztésre is kellő hangsúlyt fordítsunk – mondta többek között az államtitkár.

Szabó Károly, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum kancellárja arról szólt, hogy a versenyen nem a lexikális tudás, hanem a kreativitás és a csapatmunka játssza a főszerepet.

És valóban: a legtöbb feladat, köztük az online kvíz, a színpadon bemutatott prezentáció és a műszaki próbatételek közös munkát feltételeztek. A versenyekben 16 csapat mérte össze tudását, és a zalaiak mellett siófoki és marcali középiskolából is jöttek diákok.