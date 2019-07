Pacsa-hegyi éjszakai túrát szerveztek, tréfás feladatokkal

Baráti társaságok, munkahelyi kollektívák, összesen 12 csapat vett részt az immár harmadik alkalommal megrendezett Pacsa-hegyi bagolytúrán. Szombaton este kiadós gyalogtúra, valamint tréfás feladatok sorozata várt a résztvevőkre.

Az északnyugat-zalai térségben komoly hagyománya van már a nyári bagolytúráknak, hiszen többek között Kávásról, Zala­csébről, s Zalalövőről is indulnak ilyen programok. A Pacsa-hegyi bagolytúrát idén harmadjára szervezték meg, s ezúttal 12 csapat nevezett a helyi Borbarát Kör Egyesület versenyére. A résztvevők a kisvárost környező dombhátakat járták be, miközben hol tréfás, hol a komolyabb fizikai helytállást kívánó, hol a rátermettséget bizonyító feladatokat kellett megoldaniuk. A próbatételek közt szerepelt például a talicskázás, méghozzá oly módon, hogy a szállítóeszköz két szárát külön személyek tartották, miközben a benne utazónak pohár vizet kellett tartania. A feladatok a helyi közösségként több zalalövői programban is részt vett Muslincák csapatának sikerültek a legjobban, így a tréfás fődíj – a Balaton feletti, ejtőernyő nélküli ejtőernyős ugrás lehetőségével is ők élhetnek –, a második helyen a Muskétások, a harmadikon a Morvai Aranycsapat végzett. A késő éjszakába hajló program gulyáspartival és zenés mulatsággal fejeződött be.