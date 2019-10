Novemberben nyílnak a pályaválasztási kiállítások és szakmabemutatók Zalában

Immár huszadik alkalommal rendezi meg a Zala Megyei Kormányhivatal a Pályaválasztási Kiállítás- és Szakmabemutatót, hogy segítséget nyújtson a pályaválasztási döntésben az általános iskola 7–8. osztályos tanulóinak.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

Minden évben sok ezer általános iskolás érkezik el a döntéshez, hogy a nyolcadik osztály után hol folytassa tanulmányait. Ehhez azonban a gyerekeknek és a szülőknek is tisztában kell lenniük a lehetőségekkel, és nagy előny, ha a fiatalnak már elképzelése van a jövőjéről, a képességeiről, valamint arról, hogy milyen szakterület foglalkoztatja leginkább.

A Zala Megyei Kormányhivatal a megyei és a nagykanizsai kereskedelmi és iparkamara, a tankerületi központok, továbbá a szakképzési centrumok közreműködésével novemberben a megye három városában nyitja meg a kétnapos kiállítást, amelyre elsősorban 7–8. osztályos tanulókat várnak.

Nagykanizsán november 7–8. között a Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolában, Keszthelyen november 14–15-én a Pannon Egyetem Georgikon Kar „D” épületében, Zalaegerszegen pedig november 21–22–23-án a Keresztury VMK Apáczai Csere János Művelődési Központjában ismerkedhetnek meg az érdeklődők a szakmákkal.

A megyeszékhelyen harmadik kiállítási nap is lesz szombat délelőtt, amelyre a rendezők az egész megyéből várják a családokat. Az idei rendezvény egyik újdonságaként a családi napon rendhagyó pályaválasztási szülői értekezletet tartanak, amelyen fontos információval látják el a szülőket és a tanulókat is a továbbtanulással kapcsolatos kérdésekben. Ez nagyon fontos program, ugyanis változóban van a szakképzés rendszere, amiről a szakképzési centrumok tartanak tájékoztatást.

A Zala Megyei Kormányhivatal arra kérte a kiállítókat, hogy olyan interaktív bemutatókat állítsanak össze, amelyekkel felkeltik a gyerekek érdeklődését, fontos továbbá, hogy kipróbálhassák magukat, és ízelítőt kapjanak egy-egy szakma gyakorlatából.

Dr. Árok Krisztina, a kormányhivatal főosztályvezetője arról adott tájékoztatást, hogy az eseményen ezenkívül önismereti csoportfoglalkozásokra is várják a fiatalokat, és folytatják a korábbi esztendőkben nagyon sikeres fórumbeszélgetések nevű programot. Ennek során az érdeklődők a szakmájukban sikeres emberekkel, illetve a szakmunkásképzésben még részt vevő felsőbbéves tanulókkal is beszélgethetnek – fűzte hozzá.

A szakmaismereti forgószínpadokon pedig a szakképzők különféle gyakorlati bemutatókat tartanak – mondta a főosztályvezető, hozzátéve, hogy a pályaválasztási kiállításokhoz kapcsolódóan – a kereskedelmi és iparkamarák szervezésében – mindhárom helyen üzemlátogatásokon vehetnek részt a tanulók.

Dr. Árok Krisztina felhívta a figyelmet arra is, hogy a pályaválasztási kiállításokhoz kapcsolódóan, azokat megelőzően idén is művészeti pályázatot írtak ki a felső tagozatos általános iskolások számára. A „Mesterségek vonzásában – szakmák sokszínűsége képekben” elnevezésű pályázatra tetszőleges technikával készült rajzokat, akár kis interjúkat is tartalmazó filmeket, és a korábbiakhoz képest újdonságként ebben az évben már digitális fotómontázsok készítését is várják a fiataloktól – egészítette ki a főosztályvezető.

Idén összesen 86 általános iskola képviselteti magát a kiállításokon közel 4200 tanulóval és kísérőikkel, közülük 73 vidéki iskola tanulói ingyenesen utazhatnak a kiállítások helyszíneire – tájékoztatott novemberi programjaikról dr. Árok Krisztina.