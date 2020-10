A norvég nagykövet látogatott Letenyére

Trine Skymoen, a Norvég Királyság nemrég kinevezett magyarországi nagykövetének jelenlétében adták át a település ipari parkjában működő helyi vállalkozás által gyártott 100. mobil sík osztályozógépet új tulajdonosának tegnap.

A norvég Eydemaskin AS 2016 január óta Letenyén, egy helyi fémipari vállalkozással együttműködve gyártja a mobil sík osztályozógépeket norvég technológia alapján. A századik berendezés nemrég készült el, amit tegnap Maróthy Tamás, a norvég cég magyarországi ügyvezetője és Benkő Lajos, a letenyei gyártó partnercég vezetője adott át a tapolcai Dézsi Titusznak.

Trine Skymoen örömét fejezte ki, hogy egy valós példáját láthatja Letenyén a magyar–norvég gazdasági együttműködésnek. Elmondta, hogy mindkét ország gazdaságának fontos szereplői a kis- és középvállalkozások, feladatai közé tartozik ezen cégek kapcsolatainak további fejlesztése, erősítése.

A rendezvényen részt vett Farkas Szilárd, Letenye polgármestere is, aki arról beszélt, hogy a település életében meghatározóak a helyi vállalkozások, az önkormányzatnak is érdeke, hogy a helyi cégek fejlődjenek, ezért az ipari park bővítését is célul tűzték ki.

Csütörtöki programja részeként Norvégia Budapestre akkreditált nagykövete, Skymoen Trine udvariassági látogatást téve délután felkereste a zalai megyeszékhelyet is, ahol a városházán dr. Vadvári Tibor alpolgármester fogadta és adott tájékoztatást számára a most zajló és a tervezett fejlesztésekről, illetve a beruházási lehetőségekről.

Skymoen Trine most először járt Zalaegerszegen, és a vizit lehetőséget adott számára, hogy felkeresse az autóipari tesztpályát is, ahová az alpolgármester kalauzolta el.