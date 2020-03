Nőnapi sütirangadó Kilimánban: Idén már sós finomságokat is készíthettek a versenyre

Lakodalmas barack, „kőtt” rétes, nagyi kuglófja. Olyan finomságokkal készültek a helybéli hölgyek a hétvégi sütiversenyre, hogy az még egy cukrászatnak is becsületére válna.

Édességektől és sós finomságoktól roskadoztak szombaton a faluház asztalai a hagyományos, házi sütiversenynek köszönhetően, amelyet évente nőnap környékén rendeznek meg.

– A megmérettetés nagy népszerűségnek örvend a falubeliek körében – ezt Pusztai Szabolcs polgármester mondta, hozzátéve: a nőnapi sütirangadó ötlete annak idején egy borversenyből indult. Szerettek volna egy újabb közösségkovácsoló eseményt, amely a hölgyeket is megszólítja.

– Idén már nemcsak az édes finomságokat vártuk a versenyre, hanem a sósakat is. Ezúttal 22-féle süteményt készítettek a falu ügyes kezű asszonyai, amit a szakmai értékelés után az esti, hölgyköszöntő vacsora keretében természetesen el is fogyasztottunk – jegyezte meg nevetve a polgármester.

Kétfős, cukrászmesterekből álló, összeszokott csapat, Tóthné Millei Erzsébet és Prótárné Pintér Csilla ízlelte meg először a házi süteményeket. Az értékelésnél ezúttal is a házias jelleg és a felhasznált alapanyagok minősége volt a fő szempont.

A kilimáni hölgyek, a fiatal és a felnőtt generáció idén is igazi desszertremekekkel rukkolt elő. Az egyik konyhatündér, Lülök Béláné Jolika kétfajta süteménnyel, tejszelettel és sajtos tallérral érkezett a versenyre.

– Nagyon szívesen veszek részt minden évben a megmérettetésen – mesélte Lülökné Jolika. – Nem a győzelem motivál, hanem az, hogy finom ízekkel kedveskedjek a falubelijeimnek. Nekik is szívesen, örömmel sütök, ám a szép, nagy családomnak is. Kis unokám, Péter is szeret segíteni a konyhában. A leányom, Anita és a fiam, Péter nem rajong a süteményekért. A vőm a sósakat szereti, igyekszem mindig meglepni őt a szája íze szerint – fogalmazott a kilimáni hölgy, aki elmondta: konyhai tudását, ügyességét szeretett anyósának köszönheti.

A versenyen végül tizenegy aranyéremmel, hét ezüsttel és négy bronzzal illette a zsűri a finomságokat. A falu sütije címet a krémes szelet kategóriában Gecse Erzsébet mézes krémese nyerte el, míg a házias finomságok mezőnyében Pusztainé Huszár Elisabeth gesztenyés ocelot kiflije. Különdíjat Kaszás Péterné kapott kelt rétesért, valamint Pappné Németh Gyöngyi a tangó szeletért.