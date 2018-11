Nem láthat rá a szomszédra a térfigyelő kamera

Kamerák világában élünk, egyre kevesebb az a nyilvános hely, ahol nem szemtanúja életünknek térfigyelő kamera. Vajon védhetjük e ily’ módon otthonaikat is?

Ezt a kérdést tette fel egy olvasónk, a téma különösen az adatvédelmi szabályok szigorítása óta még aktuálisabb. Nos, e téren lényegében nem történt változás. Magánszemély nem helyezhet el ingatlanán úgy kamerákat, hogy azzal az utcán, közterületen közlekedő személyekről felvételeket készítsen. Ezzel ugyanis megvalósul a jogellenes kamerás megfigyelés. A magánépületekre és azok megfigyelésére telepített kamerák látóterébe nem kerülhet más tulajdonában álló ingatlan vagy annak részlete és nyilvános közterület. Tehát a kamera nem láthat rá a szomszéd házára és a ház előtti közterületre sem. Ha ezeket a feltételeket a kamera beállításával nem lehet teljesíteni, akkor maszkolással kell leszűkíteni a kamerák látómezejét, tehát ki kell takarni az inkriminált területeket. Ebből az is következik, ha valaki pusztán a háza előtti parkolóban álló autóját kívánja kamerával megfigyelni, és ezt rögzíteni, akkor ezzel törvényt sért.

A biztonsági kamerák olykor társasházakban is felbukkannak. Telepítésükre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint minden más megfigyelőrendszerre, de figyelembe kell venni más feltételt is. A telepítést a tulajdonosok legalább kétharmadának meg kell szavazni. Ezután a lakóközösség a szervezeti-működési szabályzatába foglalja a kamerarendszer üzemeltetéséhez szükséges adatkezelési szabályokat. Gondoskodnia kell a kamerarendszer üzemeltetőjéről is, aki bejelenti az adatvédelmi nyilvántartásba a rendszert. A kamerák által rögzített felvételekhez csak a rendszer üzemeltetője férhet hozzá. A kamerák nem irányulhatnak a külön tulajdonú lakás vagy nem lakás célú helyiség bejáratára vagy más nyílászárójára akkor sem, ha az a közös tulajdonban álló épületen, épületrészen vagy területen van elhelyezve.

A megfigyelőrendszer által rögzített felvételek legfeljebb 15 napig őrizhetők meg. Ezt követő időszakban a felvétel csak külön szabályok szerint, például hatósági eljárásban való felhasználáshoz tárolható. A határidő után a nem használt felvételeket helyreállíthatatlanul törölni kell. A kamerarendszerrel felszerelt épületbe s a kamerák által megfigyelt területre belépők figyelmét jól látható helyen, jól olvashatóan tájékoztatni kell az elektronikus megfigyelőrendszerről. Ebben megjelölendő az üzemeltető személye, elérhetősége. Az üzemeltető az érintett személyt – kérésére – köteles tájékoztatni a felvételek készítésével kapcsolatos minden tényről.

Előfordul, hogy rögzítésre alkalmatlan kamerát szerelnek fel, például a bejárathoz, hogy ne kelljen mindig az ajtóhoz menni, ilyenek a kamerás kaputelefonok is. Ekkor kevesebb az előírás, s amennyiben ez a technikai úton támogatott megfigyelés nem titokban történik, személyiségi jogi, illetve adatvédelmi szempontból nem kifogásolható. Ám ez esetben is jól látható módon kell elhelyezni a kamerákat, és fel kell hívni rá a figyelmet.

