Nébih: sikeres volt és folytatódik az elkobzott fatermékek ingyenes átadása

Véget ért az elkobzott fatermékek közérdekű célú felhasználására meghirdetett pályázat első fordulója, de már elindult az újabb pályázati lehetőség, tájékoztatta lapunkat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.

A Nébih által februárban indított tűzifaosztás során a pályázók a meghirdetett teljes mennyiséget – összesen 1273,83 köbméter faterméket – elvitték. Az EUTR-ellenőrzések során elkobzott fára elsősorban önkormányzatok pályáztak, de néhány egyházi jogi személy is segítette a szociálisan rászorulóknak történő tűzifaosztást.

A pályázati rendszer jól vizsgázott, a bírálatok zökkenőmentesen lezajlottak, majd a nyertesek és a Nébih munkatársai szoros együttműködésben szervezték meg az átadást és a – sokszor több napig is elhúzódó – szállításokat.

A tegnap indult második körben több mint 1500 köbméterre, meghatározóan szintén tűzifára pályázhatnak az intézmények. Az első fordulóban szerzett tapasztalatok alapján a pályázati rendszer tovább egyszerűsödött, fontos azonban, hogy a kiosztás ezúttal is objektív feltételek mentén, a teljes esélyegyenlőség biztosításával zajlik majd. A pályázati felhívásban is vannak kisebb, de fontos változások, így azt javasolt ismét alaposan átolvasni az igények benyújtása előtt. A most meghirdetett fatermék tételek – az eddigi tapasztalatok alapján – még az idei fűtési szezon előtt a nyertesekhez kerülhetnek.