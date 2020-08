Napközis tábor keretében foglalkoznak az ifjú tehetségekkel Zalalövőn

Miután a színjátszásnak komoly hagyománya van a településen, a Napközi Erzsébet-táborok program keretében egy Szín-Játék elnevezésű kurzust is szervezett a helyi általános iskolás korú gyermekek részére a Salla Művelődési Központ és Könyvtár. A 17 fő részvételével zajló ötnapos program – amely kirándulást is magába foglalt – tegnap ért véget.

A kurzus vezetője, Jakosáné Horváth Gyöngyi elmondta: ez évben minden eddiginél több, összesen hat Napközi Erzsébet-tábor zajlik a városban. Ezek többségét munkahelye, a helyi általános iskola szervezi, de miután azt a törvény már engedélyezi, a Salla Művelődési Központ és Könyvtár is élt a lehetőséggel.

– A Szín-Játék tábor programja két fő tevékenységre épül, színjátszásra és drámajátékokra, valamint hagyományőrzésre – folytatta Jakosáné Horváth Gyöngyi. – Így nemcsak olyan gyerekek jelentkezését vártuk, akik már elköteleződtek a színjátszás iránt, azokat is örömmel fogadtuk, akiket például a népi kultúra vonz. Az öt nap során ugyanis sütöttünk perecet, de az őrségi kirándulásunkon is a nemzeti hagyományok kerültek fókuszba. Fontos szerepet kapott továbbá a testmozgás és egészségmegőrzés, de olyan fontos társadalmi témákról is beszélgettünk, mint a diszkrimináció, a kirekesztés.

A színjátszó program szakmai részét a művelődési központ munkatársa, Bischofné Hesinger Katalin irányította, aki a helyi színjátszó csoportoknak a vezetője is egyben. Mint mondotta, az egy hét arra elegendő, hogy a gyerekek ráérezzenek a színjátszás ízére, megragadja őket a színpad varázslata.

– A fő cél ugyanis az, hogy szeressék meg a színházat, s akár egy gyermekkori élmény alapján váljék belőlük kultúrát kedvelő, színházba járó felnőtt – mutatott rá a művelődésszervező. – Ez a néhány nap arra elegendő, hogy megmutassuk, miként működik a színház. A résztvevőket két csoportra osztottuk, a már korábban is színjátszó gyerekekkel a tavasszal elmaradt, de ősszel talán megrendezésre kerülő Weöres Sándor Színjátszó Találkozóra készültünk, a többiekkel pedig egy jelenetet tanultunk be A dzsungel könyve című musicalből, amely a befogadásról, az elfogadásról szól, ami kapcsolódik mindahhoz, amiről Gyöngyi az imént beszélt.