Nagyszabású fesztivállal járult hozzá a százfős egyesület Pacsa nyári programsorozatához

Kalonca-tavi találkozó címmel rendezték meg első családi napjukat szombaton a kisváros polgárőrei – a helyi horgászegyesület barátságból bocsátotta rendelkezésükre a gyönyörűen rendben tartott birodalmát.

– Százfős egyesületünk úgy döntött: egy nagyszabású fesztivállal is hozzájárul Pacsa nyári programsorozatához, s természetesen meghívtuk rá a város apraját és nagyját – indokolta a nagy nyüzsgést az amúgy csendes tóparton Bóbics Zoltán, a Pacsai Polgárőr Egyesület elnöke. – Fő „attrakcióként” főzőversenyt hirdettünk, s meghívtuk a helyi civil szervezetek mellett a baráti polgárőr egyesületeket is, hogy erősítsük a polgárőr közösségek közötti kapcsolatot, és hogy népszerűsítsük körükben a városunkat.

– Örömmel fogadjuk a megye különböző részeiről érkező vendégeket – tette hozzá Kelemen Tamás polgármester, úgy is, mint a több mint 200 fős horgászegyesület elnöke, aki nem mellesleg rendszeres szolgálatot adó polgárőr. – Pacsa végül is Zala „közepe”, az a hely, ahova a legkevesebbet kell utazni ahhoz, hogy találkozzanak egymással a megye különböző városaiban élők. Tartottunk már megyei polgárőrnapot, tavasszal félmegyés továbbképzést, Mikulás- futást, modellhajó magyar bajnokságot. Kalonca-tavi horgászparadicsomunkba az ország különböző részéről érkeznek a vendégek, nem véletlenül persze, hiszen sok munkával megteremtett kulturált körülmények között, ugyanakkor a megőrzött természetben fogadhatjuk őket, s immár öt éve, hogy újra megnyitottuk a tóparti strandot is, vizesblokkal, folyóvízzel, áramszolgáltatással. Helyi rendezvényekben sem szűkölködünk, s ezek lebonyolításában, biztosításában pótolhatatlan segítséget nyújtanak a polgárőreink, igaz, az önkormányzat sem szűk marokkal mér, amikor a támogatásukról dönt.

let különlegessége, hogy 24 órás szolgálatot biztosítanak – jegyezte meg Horváth Róbert, a Zala Megyei Polgárőr Szövetség elnöke. – A családi nap külön hozadéka, hogy a közösségépítés mellett a fiatalokkal, a gyermekekkel is megismerteti, s körükben is népszerűsíti a polgárőrök tevékenységét. A piknikező polgárőröket és vendégeiket köszöntötte Manninger Jenő, a térség országgyűlési képviselője is.

– Civil szervezeteiknek is része van abban, hogy Magyarországon biztonságban élhetünk – hangsúlyozta.

– Ezt elismerve a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Belügyminisztérium és a rendőrség is támogatja a működésüket. A családokat a megnyitó ünnepségen megáldotta Szabó Zoltán pacsai káplán. A főzőversenyen igazi különlegességgel lepték meg a versenyzők a zsűrit. A Napsugár óvoda „konyhatündérei”: Nagy Erika dajka, Szekeres Katalin és Horváth Bernadett szülők igazi retró kajával rukkoltak ki. A bográcsban Zalaszentmárton, Egeraracsa és Dióskál vidékén divatos disznóöléses étel, „savanyúpaprikás hús” készült főtt krumplival, a süteményes tálcákon rántott tejbedara, zserbó és ostoros rétes kellette magát. A pölöskei polgárőrök csülökpörköltet, a kacorlakiak vörösboros marhapörköltet készítettek kapros-túrós csuszával. A Járfás Andrea, Pásztori Tibor és Simon Istvánné alkotta zsűri a bocföldiek nyúlból készített versenyművét értékelte a legjobbnak, a második díjat krumpliprószájukra a pacsai városszépítők kapták, a bronzérmet a kacorlakiak, a különdíjat Kaszás Imre pacsai halászleve kapta. Délután a piknik több mint 200 résztvevőjét színes kulturális program szórakoztatta. Fellépett a helyi Nőszirom Kulturális Egyesület minden korcsoportja, a Napsugár Óvoda dolgozói és szülői munkaközössége, a keszthelyi Népek Tánca Tánccsoport és a Salomvár Polgárőr Egyesület kulturális csoportja. A fürdőzés sem maradt ki a programból, a gyerkőcöket pedig számos játéklehetőség várta.