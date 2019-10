Nagy Fidesz-győzelem a megyében és több városban

A vasárnapi önkormányzati választásokon a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltjei győztek a zalai nagyvárosokban és a megyei közgyűlésben is nagy többséget szereztek a kormánypárti jelöltek.

A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint Zalaegerszegen Balaicz Zoltán (Fidesz-KDNP) kimagasló eredménnyel, 69,69 %-kal győzött, és a megyeszékhelyen a polgármester személye mellett a testület nagy többségét is a Fidesz-KDNP adja: a városban mind a 12 egyéni választókerületben a kormánypárti szövetség jelöltje nyert. Kompenzációs listáról a Tiéd a Város Egyesület 3, a Mi Hazánk 1, az Együtt Zalaegerszegért Egyesület szintén 1 képviselői mandátumot szerzett. A polgármesterválasztáson Balaicz Zoltán mögött Keresztes Csaba (Tiéd a Város) végzett a második helyen 22,61 %-os eredménnyel, Kiss Ferenc (Mi Hazánk) 4,28, dr. Kocsis Gyula (EZE) 3,41 %-ot ért el. Nagykanizsán szintén a Fidesz-KDNP jelöltje győzött a polgármesterválasztáson: Balogh László 49,30 %-ot ért el. Az Éljen Városunk Egyesület jelöltje, dr. Hári Tibor 45,91 %-ot, a Nagykanizsáért Egyesület jelöltje, dr. Szabados Gyula 4,79 %-ot szerzett. Nagykanizsán ugyanakkor (a hétfőn elérhető adatok szerint) többségbe kerül az ellenzék a képviselő-testületben, az ÉVE jelölőszervezet ugyanis 8, míg a Fidesz-KDNP 7 mandátummal rendelkezhet.

A Zalai Megyei Közgyűlésben nagy győzelmet értek el a kormánypártok: a 15 fős testületben 11 képviselője lesz a Fidesz-KDNP-nek, 2 a Jobbiknak, 1-1 pedig a Momentumnak és a DK-nak. A Fidesz-KDNP listájára a névjegyzékben szereplő választópolgárok 61,34 %-a szavazott.

A megyei közgyűlésben a Jobbik listájára 10,56, a Demokratikus Koalíció listájára 10,25, a Momentuméra 8,39, a Mi Hazánkéra 5,21, az MSZP listájára pedig 4,26 százaléknyi érvényes szavazat érkezett.

Keszthelyen a Fidesz-KDNP jelöltje, Nagy Bálint lett a polgármester, aki a szavazatok 54,89 %-át szerezte meg. Czuth Zoltán László, a KÉVE jelöltje 45,11 %-os eredményt ért el. Keszthelyen a tegnapi adatok szerint a Fidesz-KDNP 7, míg a Kisvárosunkért Érdekvédelmi Egyesület 3 mandátumot szerzett, de a 6. számú egyéni választókerületben szavazategyenlőség miatt egyelőre nem dőlt el a mandátum sorsa.

Lentiben is nagy győzelmet arattak a kormánypárti jelöltek. Horváth László (Fidesz-KDNP) polgármesterjelöltnek nem volt kihívója, így az érvényes szavazatok 100 százalékával győzött, és a városban a képviselőtestületet is a Fidesz-KDNP jelöltjei alkotják: mind a 8 egyéni listás helyet ők szerezték meg.

Zalaszentgróton a polgármesterválasztást Baracskai József (Szentgrót Most) nyerte 60,94 %-os eredménnyel. Gulyásné Belinszky Ilona, a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje 39,06 %-kal végzett. A testületben 4 mandátumot szerzett a Fidesz-KDNP, 2-t a Szentgrót Most, és 2-t független jelöltek.

Hévízen kihívó nélkül indult a polgármesterválasztáson Papp Gábor (Fidesz-KDNP), aki így az érvényes szavazatok 100 %-ával győzött. A testületben a polgármesteren túl 4 Fidesz-KDNP-s és 2 független jelölt szerzett képviselői mandátumot.

Letenyén Farkas Szilárd (független) az érvényes szavazatok 68,29 %-ával győzött a polgármesterválasztáson, Vida László (független, 27,95 %) és Friman Jánosné (független, 3,76 %) előtt.

Zalalövőn Gyarmati Antal (független) lett a polgármester 49,78 %-os eredménnyel, míg Pintér Antal (független) 32,61 %-ot, Merth Gábor (független) pedig 17,61 %-ot ért el.

Zalakaroson a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje, Novák Ferenc győzött 73,96 %-os eredménnyel, míg Szirtes Balázs (független) 26,04 %-ot szerzett.

Pacsán Kelemen Tamás (független) győzött a polgármester-választáson 60,37 %-kal. Henczi Zoltán László 21,12 %-os, Nagy Tamás 18,51 %-os eredményt teljesített.

A városok eredményei után néhány zalai érdekességet gyűjtöttünk össze. Zalában két településen, Esztergályhorvátiban és Kisbucsán szavazategyenlőség alakult ki a polgármesterjelöltek között, így időközi választást kell kitűzni. A 10 zalai város közül 7 helyen a korábbi polgármester kezdheti meg városvezetőként az új ciklust is (Zalaegerszegen, Lentiben, Zalaszentgróton, Hévízen, Letenyén, Zalakaroson, Pacsán), két városban a Fidesz-KDNP jelölőszervezet új – győztes – polgármesterjelöltet indított (Nagykanizsán és Keszthelyen), egy városban pedig független jelölt győzte le a korábbi független polgármestert (Zalalövőn). A megyei közgyűlésben növelni tudta létszámát a Fidesz-KDNP, hiszen az előző (2014-es) önkormányati választáson 9, ezúttal pedig 11 képviselői helyet szerzett a kormánypárti jelölőszervezet.

Október 13-án nemzetiségi önkormányzati választások is zajlottak országszerte, így Zala megyében is. Megyénkben a horvát, a német és a roma nemzetiség tagjai vehettek részt a területi szintű választáson. A területi (megyei) horvát önkormányzat 7 tagú, és két jelölőszervezet, a Magyarországi Horvátok Szövetsége (5) és a Hrvati-Horvátok Egyesület – Soproni „Cakav katedra” Egyesület (2) adja a képviselőket. Szintén 7 tagú német területi nemzetiségi önkormányzat alakulhat, a Német Nemzetiségi Önkormányzatok Vas-Zala Megyei Szövetsége jelöltjeiből. A 7 fős megyei roma nemzetiségi önkormányzatba pedig a Lungo Drom (4), az Anosztru (2) és a Phralipe (1) jelölőszervezet jelöltjei kerülhetnek be. A megyei szinten kívül több településen is alakulhatnak nemzetiségi önkormányzatok, Zalaegerszegen például roma és ukrán, Nagykanizsán horvát, német és roma.