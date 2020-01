Mura és Modern Városok: Orbán Viktor támogatásáról biztosította a dél-zalai térséget

A múlt héten egyeztetett Orbán Viktor miniszterelnökkel a várost és térségét érintő fejlesztésekről Cseresnyés Péter parlamenti képviselő.

Cseresnyés Péter elmondta: az egyeztetés jó hangulatban telt, és Nagykanizsa, valamint térsége megkapta azt a megerősítő támogatást, amit 2015-ben, a Modern Városok Program kapcsán is megelőlegezett Orbán Viktor miniszterelnök.

– A kormányfő megerősítette, hogy a Modern Városok Program keretében tervezett beruházásokhoz – a sport- és rendezvénycsarnok, a sport­uszoda, a ferences kolostor, a szállodafejlesztés, valamint az ipari park bővítése – továbbra is rendelkezésre áll az anyagi fedezet, s mindegyik beruházás megvalósulhat, ha azt a mostani önkormányzati többség, az Éljen VárosuNK! Egyesület frakciója nem akarja megakadályozni – fogalmazott Cseresnyés Péter, aki egyúttal arra kérte az önkormányzati többséget adó frakció tagjait, hogy támogassák a velodrom megépítését is, hiszen egy ilyen létesítmény, a maga unikalitásával a sportturizmus fejlődéséhez is hozzájárulhat, nem beszélve arról, hogy az építés során milyen sok munkát biztosítana a helyi vállalkozások számára.

Cseresnyés Péter parlamenti képviselő arról is beszámolt, hogy a miniszterelnökkel folytatott egyeztetés eredményeként a Mura Program is folytatódhat, ami a már meglévő eredmények mellett újabb lökést adhat a fejlődésnek a térség kistelepülésein.