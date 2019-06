Modern raktár épül Zalakaroson

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) támogatásával fejleszti ipari területét a fürdőváros.

Novák Ferenc, Zalakaros polgármestere elmondta: a barnamezős fejlesztésekre kiírt TOP pályázat keretében az önkormányzat 100 millió forintot nyert el. A támogatásból modern raktárépületet húznak fel, s kialakítják a hozzá kapcsolódó infrastruktúrát.

– A 400 négyzetméteres könnyűszerkezetes csarnokban gazdasági társaságok kapnak helyet, így például a város közterületeit kezelő Karos Park Kft., de szándékaink szerint a Zalakarosi Családi, Élmény- és Gyógyfürdő Zrt. is használhatja az épületet raktározási célokra – hallottuk a polgármestertől. – A beruházás helyszíne korábban állattenyésztő telepként funkcionált, a volt istállókban alakítottak ki raktárakat a bérlők, s a mostani fejlesztés az első nagy lépés, amikor markáns váltás következik be. A telep fejlesztéséhez kapcsolódik az is – habár ez már minden bizonnyal a következő képviselő-testület feladata lesz –, hogy ha a gyógyhelyi pályázatunk nyer, akkor az eddigi elképzelések szerint ide költöztetjük ki a sportpályákat, melyek mostani helyszínét érinti az utóbbi projekt.

Ezekkel a fejlesztésekkel azt lehet mondani, hogy lassan, de biztosan rehabilitálódik a volt mezőgazdasági terület, s ki tudjuk váltani a régi, korszerűtlen raktározási lehetőségeket.

Novák Ferenc hozzátette: az új csarnok rövidesen elkészül.