Mit vigyünk magunkkal a kórházba?

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Országos Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozata és az Országos Aneszteziológiai-Intenzív Ápolási Szakmai Tagozat állított össze egy listát azokról a használati tárgyakról, melyeket jó, ha magunkkal viszünk a kórházba, amennyiben fekvőbeteg-ellátásra szorulunk.

Tájékoztatójukban azt írják: átlagosan 1-2 hetes ápolási idővel kell kalkulálni, de érdemes figyelembe venni, hogy a járványügyi vészhelyzet miatt a kórházakban nem engedélyezett a beteglátogatás – erre betegnek és hozzátartozónak egyaránt készülni kell lélekben. S fizikálisan is, hiszen a kórházi csomagot ehhez igazítva kell összeállítani. Arra is rámutatnak, hogy ha pillanatnyilag nincs semmi bajunk, akkor is érdemes összeállítani a kórházi csomagot, mert a koronavírus-fertőzés sok esetben olyan hirtelen produkál jelentős panaszokat, hogy megeshet: sem idő, sem energia nem lesz már rá. Legyünk alaposak, mert a kifelejtett dolgokat később nehezen lehet eljuttatni a beteghez.

Tehát: először is készítsük össze a személyes okmányainkat, a meglévő egészségügyi dokumentációt (lehetőleg időrendi sorrendben), nyilatkozatokat például a donorrá válásról, vagy az újraélesztés, gépi lélegeztetés megtiltásáról. Egy lapon tüntessük fel az általunk szedett gyógyszereket, napi adagjukat, sőt, érdemes elpakolni ezeket is, mert lehet, hogy a leterheltség miatt a kórházban ideiglenesen nem áll majd rendelkezésre minden készítmény. Vigyünk magunkkal tisztálkodási, higiéniai eszközöket, a fogkefétől a toalettpapírig, mindent, amit otthon is használunk. Szükséges 3 különböző színű mosdószivacs is, egy az arcra, egy a felsőtestre, egy pedig az alsótestre, ha esetleg mosdatni kell minket – lásd intenzív terápia. Erre az esetre körömcsipeszt is tegyünk a csomagba, továbbá a hosszan tartó fekvés miatt kialakuló felfekvések kezelésére alkalmas krémet. Legyen a készletben szalvéta, evőeszköz, pohár és tányér – lehetőleg eldobhatók – (intenzív osztályon nem szükséges, biztosítják), mosogatószer, szivacs, több palack víz. Továbbá normál esetben vigyünk magunkkal szájmaszkot, papucsot, pizsamát, zoknit, fehérneműt, köntöst, törölközőket (az intenzív, illetve infektológiai osztályokra ruházatot, egyéb textíliát nem feltétlenül engednek bevinni), papír kéztörlőt.

Mobiltelefont, tabletet intenzív osztályra csak külön engedéllyel lehet bevinni, hallókészülék, elem, szemüveg és törlőkendő viszont fontos, hogy ott is legyen nálunk.

Nem szabad vinni a kórházba éles, szúró, vágó, sérülési kockázatot hordozó eszközöket, alkoholt, tudatmódosító szereket, önkényesen szedett, nem orvos által felírt gyógyszereket, tűzveszélyes anyagokat, dohányárut, ékszert, jelentős összegű készpénzt.

Összességében pedig javasolt minden esetben a kórház és az adott osztály dolgozóinak kérése szerint eljárnunk.

Kiemelt képünk illusztráció.