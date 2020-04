Mindenki megértette a város alkalmi szlogenjének üzenetét: Hévíz megvár

Bűncselekmények, szabálysértések elkövetőinek felderítésében is segített már a kamerarendszer, amelynek felvételeit folyamatosan figyelik, így ellenőrizve például a kijárási korlátozás betartását is a városban. A kifolyó környékén pedig folyamatos a hatósági jelenlét, hiszen az odavezető utat lezárták és fürdeni is tilos.

A rendőrség és az önkormányzat munkatársai is látják a 66 kamerából álló rendszer képeit, és Papp Gábor polgármester jelezte: a leghatározottabban fellépnek a koronavírus-járvány kapcsán hozott intézkedések megszegőivel szemben (is). Hangsúlyozta, hogy a helyi emberek fegyelmezettek, betartják az utasításokat, és a turisták is megértették a város alkalmi szlogenjét: Hévíz megvár. Vagyis a fürdőváros – szolgáltatásaival, vendégszeretetével – itt lesz a veszélyhelyzet után is, de addig mindenki maradjon otthon, óvja családja és a közösség egészségét, biztonságát.

Ennek megfelelően a város nyugodt és csendes volt a húsvéti hosszú hétvégén, illetve múlt szombaton és vasárnap is, így Papp Gábor nem szigorította tovább a helyi rendelkezéseket, mert mint mondta, nincs rá szükség: Hévíz egyfajta mintaváros lett.

A kifolyóhoz vezető út azonban továbbra is zárva van, ezt több behajtani tilos tábla és úttorlasz is jelzi, a fürdőzést pedig számos helyen, így a zsilip közelében elhelyezett táblákon is tiltják. És ez nemcsak a víkend időszakában, hanem hét közben is érvényes intézkedés, a rendőrség visszatérően, rendszeresen ellenőrzi a területet. A Hévízi-patak melletti kis úton azonban most is lehet sétálni, futni, kerékpározni vagy éppen kutyát sétáltatni – egyedül, esetleg szűk családi körben.

– A mostani korlátozástól függetlenül is tilos fürdeni a zsiliptől számított 200 méteren belül, de akadnak olyanok, akik ezt mégis megpróbálják – mondta el a helyszínen az elmúlt hétvégén Papp Gábor. – A zárás azonban továbbra is fennmarad. És bár itt bizonyos területek már Keszthelyhez tartoznak, a hévízi rendőrökkel, polgárőrökkel, illetve a kollégákkal folyamatosan figyelünk, és figyelmeztetjük az embereket, ha kell.