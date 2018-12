Miket vásárolhat a zalaegerszegi adventen? Mutatjuk a legkülönlegesebb ajándékokat!

Ínycsiklandozó illatok keringenek a téli levegőben, a csokoládés gofri íze pedig pontosan olyan, mint 10 évvel ezelőtt – ezek azok az apróságok ami miatt szeretünk céltalanul sétálgatni a zalaegerszegi adventi vásárban. Kicsi a hely, de árus és portéka van bőven!

Ahogy már megszokhattuk, minden év decemberében árusok tömkelege tölti meg a Dísz teret. A város ünnepi díszben várja a karácsonyt, míg mi két forralt bor között szétnéztünk a kézműves vásárban.

Jó hír, hogy tavalyhoz képest, azok a bizonyos „neves” ajándékok kezdenek kikopni a kínálatból, bár idén is akadt néhány bódé ahol szerezhettünk Nórás, Róbertes vagy éppen Kincsős karkötőt, kulcstartót, feles poharat, zoknit stb. Az ilyen és ehhez hasonló ajándékokkal Dunát lehetne rekeszteni, de szerencsére vannak akik egy kis kreativitást csempésznek az amúgy elcsépelt ötletbe. A kedvencünk kétségkívül a fából készült, szív alakú dísz, ami szerintünk roppant mutatós, bár születésnapra jobb választás, mint karácsonyra.

Ha már karácsony, akkor gyertya! A vásárban rengeteg kézműves gyertya közül válogathatunk, van angyal, de még bagoly formájú is (bár utóbbi hiába van téli ruhában, nem igen értjük hogyan kapcsolódik a karácsonyhoz). Némelyik csodaszépen festhet a nappalinkban, ám kifejezetten ajándékozásra ezeket sem ajánljuk.

Az egyik bódénál gusztusos kalácsokra lettünk figyelmesek, ám mire közelebb mentünk rájöttünk, hogy teljesen másról van szó. A süteménynek kinéző kézműves szappanok illata egyszerűen csodálatos, ám sajnos nem jár jól, aki megkóstolja őket. A választék belőlük igen széles, van fahéjas-mákos, csokoládés, teás és ópium illatú is. Semmilyen mesterséges anyagot nem tartalmaznak, ráadásul a finom aroma mellé jótékony hatás is párosul: pattanásos és száraz bőrre is találhatunk megfelelőt.

Bizonyára sokan gyűjtöttek gyermekkorukban útszéli köveket. Nos, mostantól nem kell az utcáról felszedni őket, hiszen a vásárban ilyet is kapni lehet. Itt most ne értékes jáde kőre vagy borostyánra gondoljunk, hanem egyszerű kavicsokra amelyeken egy-egy szép üzenet vagy minta szerepel. Azért még ilyennel se dobjuk be haragosunk autójának szélvédőjét!

A kézműves ajándékok mellett szétnéztünk a ruhaneműk között is, hiszen az ünnepek alatt ezek is népszerű ajándékok. A zoknitól kezdve a sapkán át, mindenfélét találtunk, némelyik egyszerű és divatos, míg a másik jóval ötletesebb. Gyermekek számára igen széles a választék, vannak például állatformájú sapkák, kesztyűk és bőr pénztárcák is. Láthatóan a macskák nemcsak az interneten, hanem az adventi vásáron is népszerűek, hiszen szinte minden apróságból találtunk cicás változatot!

A felnőtteknek sem kell búslakodnia, nekik is lehet találni mókás kiegészítőket. Az egyik bódéban szép számmal sorakoztak a viccesebbnél viccesebb feliratú zoknik, de még egy aranyos, dupla pom-pomos sapkára is rábukkantunk.

Te is találták érdekes ajándékot a vásárban?

