Megújult a Lentiből Csesztreg irányába vezető útszakasz

Több mint 200 millió forintos beruházás keretében újul meg a városból Csesztreg irányába vezető útszakasz.

Tegnap sajtótájékoztatóval egybekötött bejáráson tekintette meg a 7416-os számú úton zajló felújítási munkálatokat Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos, Mórocz József, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatója és Horváth László, Lenti polgármestere.

– Az országos útfelújítási programban mintegy 100 milliárd forint jut az utak fejlesztésére – kezdte Vigh László. – Ebből valósul meg ez a felújítás is. A Lenti–Csesztreg szakaszon nagy a forgalom, mintegy 2500 személyautó halad át naponta, ezért is vált fontossá a megújítása.

A munkálatokkal kapcsolatban Mórocz József elmondta: két kilométer hosszban, a 86-os számú főútig mintegy 240 millió forint értékben végzik a munkát. Jelenleg kézi forgalomirányítás mellett halad a forgalom, várhatóan még további két hétig aszfaltoznak, illetve a vízelvezető rendszert és az útpadkát is rendbe teszik és két buszmegállóhely is megújul. Hozzátette: hamarosan Csesztreg környékén újabb szakaszon indul el a munka, és jövőre további egy kilométeres szakasz felújítására is sor kerül ezen a részen.

Horváth László arról beszélt, hogy a két, nagyszámú munkaerőt foglalkoztató csesztregi gyárban közel annyian dolgoznak Lentiből és a környékről, mint a település lakosságszáma, ők naponta járnak ezen az úton. De a munkába és iskolába járók mellett a Lentibe érkező turisták is sokan használják ezt a szakaszt. A polgármester emellett beszámolt arról is, hogy a lentikápolnai városrészben rövidesen megújul a temető mellett elvezető útszakasz.