Megújult a könyvtár Lovásziban

A település önkormányzata több pályázaton is sikeresen szerepelt az utóbbi időszakban. A fejlesztések egy része megvalósult, a további tervekről Kovács Ferenc polgármester tájékoztatta lapunkat.

– Kilenc pályázatot nyújtottunk be idén, ebből hat pozitív elbírálásban részesült, a többit tartaléklistára helyezték, vagyis bízhatunk még abban, hogy elnyerjük ezeket a támogatásokat is – kezdte. – Utóbbiak közé tartozik a Lovászit Tormaföldével összekötő út megújítását célzó pályázat, a védőnői szolgálat és a fogorvosi rendelő épületének akadálymentesítése és összevonása. Sikeresen pályáztunk viszont a Magyar Falu Programban játszótér kialakítására, ötmillió forintot nyertünk erre a célra, a tér körül a kerítést pedig a Start-munkaprogramban építjük ki. A munkálatokat tavasszal végezzük majd el a fogorvosi rendelő alatti részen. Két pályázat is szolgálja majd az óvoda épületének teljes, külső és belső felújítását szigeteléssel, nyílászárócserével, a vizesblokkok és a tető felújításával, a parkoló rendbetételével. Összesen 61 millió forintot tudunk erre a beruházásra fordítani. Jó az óvoda kihasználtsága, két csoportban 40 körüli a gyereklétszám. A felújítás alatt a tervek szerint a tornyiszentmiklósi óvodába járnának a lovászi gyerekek. A Magyar Falu Programban támogatáshoz jutottunk elhagyott ingatlan fejlesztésére, rendbetételére. Több mint 4,5 millió forint áll rendelkezésünkre, hogy a főút mentén az erre a célra kiszemelt területen közparkot alakítsunk ki. A Start-programban tervezzük még buszváró építését a strand környékén, illetve a temetőnél és a kerékpárút mellett kivágjuk a veszélyes fákat és megújítjuk a kerítést – sorolta.

A tervek mellett már megvalósult 3,5 millió forintból az Olajbányász Művelődési Házban található könyvtár megújítása.

– Új polcrendszert helyeztünk el és a számítógépes park bővítése is megtörtént, megújítottunk a parkettát a helyiségben. Kialakítottunk továbbá egy külön részt a gyerekeknek, ahol kellemes körülmények közt válogathatnak az olvasnivalók közül.

Befejeződött az év folyamán az önkormányzat éttermének átalakítása, bővítése, felújítással egybekötve. A beruházást már átadták, a járvány miatt egyelőre ünnepélyes átadó nem tartható.

Kovács Ferenc azt is elmondta, hogy a vírus miatt a hagyományos adventi rendezvényeik elmaradnak. Odafigyelnek a lakosság védelmére, nemrégiben másodszor osztottak maszkot.