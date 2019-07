Megújul a városrészek közötti út Lentiben

Megújul a mumori városrészt a lentikápolnaival, illetve a bárszentmihályfaival összekötő, 7422- es jelű útszakasz mintegy 2,6 kilométer hosszban.

A településrészek úthálózatának jelentős fejlesztéséről tegnap a helyszínen tartottak sajtótájékoztatót, melyen részt vett Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos, dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke, Horváth László, Lenti polgármestere és Mórocz József, a Magyar Közút Zala megyei igazgatója. Dr. Pál Attila arról beszélt, hogy rég várt fejlesztés valósul meg ezzel a beruházással, de emellett további felújításokat is terveznek. Stratégiai cél, hogy autópályáknak, gyorsforgalmi utaknak kell elérni az államhatárt, illetve minden megyei jogú várost, közölte dr. Pál Attila.

– Ez megyénkben két beruházást jelent: az M76-os és az M70-es utak építését. A másik cél a mellékúthálózat javítása. A megyében mintegy 1500 kilométer hosszú útszakasz van az önkormányzatok tulajdonában és mintegy 1600 kilométer állami fenntartásban. Az utóbbi mellékutak fejlesztésére a TOP-program keretében közel 1,4 milliárd forint állt rendelkezésre. Biztató, hogy a Magyar falu programban az 5000 fő alatti települések számára lesz lehetőség az önkormányzati utak felújítására, illetve a kormány újabb 16 milliárd forintot kíván fordítani a Zala megyei úthálózat további fejlesztésére. Horváth László arról beszélt, hogy a városban a lakossággal egyeztetve, a kéréseknek eleget téve történik az utak, járdák és kerékpárutak felújítása. Jelenleg is folyik járdaépítés Lentiben, illetve további útvonalak, valamint a Máhomfa felé vezető kerékpárút felújítása is megvalósul.

Vigh László jelezte: Zala megyében 80 milliárd forintra lenne szükség ahhoz, hogy az utak megfelelő állapotba kerüljenek. Hogy ez mikor valósul meg, az a magyar gazdaság teljesítőképességétől függ, tette hozzá. Tavaly mintegy 4 százalékkal bővült a gazdaság, erre az évre is ilyen növekedést várnak, így lesz remény arra, hogy további forrásokat vonjanak be a közúthálózat fejlesztésébe. Mórocz József az érintett felújításról elmondta: a meglévő pályaszerkezet átdarálásával egy új cementes remix alapréteget kap a szakasz, valamint új kötő- és kopóréteg építéséről, új padkákról, a vízelvezetési rendszer és két buszöböl felújításáról, a közvilágítás és a járdakapcsolatok korszerűsítéséről, továbbá a forgalomtechnikai eszközök igény szerinti cseréjéről és pótlásáról is gondoskodik a kivitelező Duna Aszfalt Kft.

A cégnek a beruházó Magyar Közút Nonprofit Zrt. a munkaterületet már átadta, a fejlesztés előreláthatóan 120 napot vesz majd igénybe. A Magyar Közút a fejlesztésről kiadott sajtóközleményben rámutatott: a Terület- és településfejlesztési operatív program keretében országosan 2018-ban több mint 526 kilométernyi négy és öt számjegyű mellékút felújítása indulhatott el. Ebből Zala megyében közel 12 kilométernyi út felújítása valósulhat majd meg európai uniós forrás felhasználásával