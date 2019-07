Megnyílt a világhírű természetfotós Máté Bence kiállítása Keszthelyen

Szombaton este megnyílt a Festetics-kastély parkjában Máté Bence világhírű természetfotós életművét bemutató utazó kiállítása, amelyet nyolc hazai városban tekinthetnek meg az érdeklődők.

A nagyszabású és rendkívül látványos szabadtéri tárlat húsz év munkáját vonultatja fel: a közönség 15, hátulról 70 ezer LED-lámpával megvilágított paravánon, 333 négyzetméternyi üvegfelület mögött csodálhatja meg a több mint 600 fotót. A kiállítás augusztus 5-ig várja az érdeklődőket.

A zárónapon 21 órától Máté Bence előadást is tart, amelyen a fotók elkészítésének körülményeit és az utazások során történt kalandokat is megosztja hallgatóságával. Az is kiderül majd, miként lett a „pusztaszeri problémás diákból” a világ legsikeresebb természetfotósa.