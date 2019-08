Megnyerte a pert a letenyei önkormányzat

Az önkormányzat megnyerte a Boldog Buzád-toronnyal kapcsolatos pert, amit a Makona Tervező Iroda és Makovecz Imre örökösei indítottak vele szemben a szerzői jog megsértése miatt. Így egy négy éven át tartó jogi hercehurca ért véget.

Az egész ügy azzal kezdődött, hogy Zajk és Letenye önkormányzata utóbbi közigazgatási területén szeretett volna borturisztikai funkcióval is rendelkező kilátót építeni. Ehhez még 2013-ban a budapesti dr. Buzády Tibor – aki vélelmei szerint Boldog Buzád domonkos szerzetes, a tatárjárás vértanúja, a Haholt-Hahót nemzetség tagjának leszármazottja – pénzügyi hozzájárulást ajánlott fel, illetve terveket a beruházáshoz, melyeket Makovecz Imre készített. A kivitelezés azonban már nem e tervek alapján zajlott le, a beruházás építési engedélyezési tervdokumentációját a fejlesztés kapcsán megbízott építész a Makovecz-terv átalakításával készítette el.

Makovecz Pál, a 2011-ben elhunyt építész fia korábbi cikkünk készítésekor érdeklődésünkre közölte: álláspontjuk szerint a letenyei és zajki együttműködésben megépült Boldog Buzád-toronyhoz Makovecz Imre eredetileg Szárföldre készült terveit engedély nélkül használták fel, és az átdolgozott tervek szerinti épületet Makovecz Imrétől idegen anyagok felhasználásával építették meg. Eközben, illetőleg ennek előkészítése során a szélesebb nyilvánosságot viszont úgy tájékoztatta az előző letenyei településvezető, hogy a megvalósuló beruházás Makovecz Imre tervei alapján készül. Makovecz Imre terveinek felhasználását, az eredeti tervek és a megvalósított épület lényegi elemeinek azonosságát, így a plagizálást a szerzői jogi szakértői testület szakvéleménye akkor egyértelműen megállapította.

Az első fokon született ítéletek a felperes Makovecz Imre szellemi örökségét ápoló közösségnek kedveztek, ezeket az önkormányzat jogi képviselője újra meg újra megfellebbezte. Így került az ügy másodfokon a Pécsi Ítélőtábla elé.

Az ítélőtáblán a közelmúltban megszületett végzésben egyebek közt az olvasható: a másodfokú bíróság nem ért egyet az elsőfokú bírósággal abban, hogy az elsőrendű alperes letenyei önkormányzat a terv jogosulatlan felhasználásával megsértette volna a felperes szerzői vagyoni jogát, mivel az a beruházás tevékeny résztvevője volt. Továbbá azzal sem értett egyet a másodfokú bíróság, hogy az önkormányzat az előző polgármester által tett nyilatkozatokkal megsértette volna a felperes jó hírnevét, mert bár tényleg valótlan, de semmiképp sem sértő tényt állított akkor, amikor több médiumban nyilatkozta, hogy a terveket Makovecz Imre, illetve a Makona Tervező Iroda készítette, hiszen az állítás a felperes társadalmi megítélését nem befolyásolta hátrányosan. A fentiek tekintetében ezért az ítélőtábla az első fokú döntést megváltoztatta.

Az azonnali hatállyal jogerőre emelkedett másodfokú ítélet megállapítja: az első­rendű alperes, tehát a letenyei önkormányzat a felperesekkel szemben teljes egészében pernyertes lett, ezért nem kell megfizetnie a felperesek részére az elsőfokú ítéletben kiszabott több mint másfél millió forintnyi perköltséget.

– Amikor átvettem a város vezetését és én lettem a polgármester, Letenyének nem voltak peres dolgai. Ez az ominózus ügy azt követően keletkezett és meg kell, hogy mondjam, teljesen váratlanul ért minket, ezért nem is éreztük úgy, hogy lett volna bármilyen felelősségünk mindabban, amit a felperesek a terhünkre róttak – hallottuk Farkas Szilárdtól, Letenye mostani, 2014 óta regnáló polgármesterétől. – Ezért nagy örömmel fogadtuk, hogy a per végére számunkra megnyugtató módon került pont. Ezzel most már rendeződhet a Boldog Buzád-torony működtetése is, hiszen eddig nem tudtam nyugodt szívvel megnyitni azt a nagyközönség számára. A számunkra kedvező, jogerős ítélet birtokában azonban már a képviselő-testülettel egyeztetve dönthetünk arról, hogy milyen nyitva tartási rend keretében látogathatják az objektumot az érdeklődők.