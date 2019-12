Megmentenék Szentgyörgyvölgy katolikus templomát

Egyre szélesebb társadalmi összefogás bontakozik ki az őrségi település római katolikus templomának mielőbbi megmentése érdekében. Egyházi vonalon jótékonysági rendezvényt szerveztek a helyreállítás költségeinek biztosítására, miközben az önkormányzat a műemlékvédelem segítségét igyekszik igénybe venni a cél érdekében.

A templom állapotáról, valamint a helyreállítására, felújítására tett erőfeszítésekről többször is írtunk már lapunkban. Azóta újabb pozitív fejlemények történtek, így a közelmúltban az egyházközség jótékonysági rendezvényt szervezett, amelynek több mint egymillió forintos bevételét a templom helyreállítására kívánják fordítani. Közben Varga Zsuzsanna, a település polgármestere – aki korábban a műemlékvédelem területén dolgozott – szintén igyekszik kapcsolatait latba vetni, hiszen átfogó állapotfelmérésre, teljes körű értékleltárra lenne szükség annak érdekében, hogy az épület felújítási tervét el tudják készíteni. A műemlékvédelmi kutatások fedezetére a püspökség már ígéretet tett.

– A legfontosabb feladatokat elvégeztük, így megtörtént a tető helyreállítása, ezzel az épület beázása megszűnt – mondta a polgármester. – Azt is örömmel konstatáltuk, hogy a templom falának repedése megállt, a nedvesedés azonban továbbra is komoly probléma, mint ahogy az oltár, a szószék és a többi bútorzat megmentése érdekében a szúmentesítést is mielőbb el kellene végezni.

Varga Zsuzsanna azt is hozzátette, a művészvilág ugyancsak megmozdult a templom megmentése érdekében, az őrségi nyári nagy fesztivál, a Hétrétország egyes eseményeit éppen azért rendezik Szentgyörgyvölgyön, hogy ráirányítsák a figyelmet a templom állapotára.